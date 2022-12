La police a innocenté les frères du suspect avant de l’arrêter pour les meurtres macabres de 1983 de 2 femmes de Toronto

Dans l’après-midi du 24 novembre, les agents de la Police provinciale de l’Ontario et le dét. Const. Andrew Doyle du service de police de Toronto est arrivé à Moosonee, en Ontario, domicile de Joseph George Sutherland, 61 ans.

Ils étaient là pour lui signifier un mandat d’ADN pour obtenir un échantillon de sang qu’ils prévoyaient de comparer à l’ADN de la scène du crime des meurtres non résolus de 1983 de Susan Tice et Erin Gilmour à Toronto.

En règle générale, la police tentera de collecter subrepticement l’ADN d’un suspect, puis de le comparer aux preuves de la scène du crime avant d’exécuter un mandat ADN pour confirmer ce qu’il soupçonne déjà d’être vrai.

Dans ce cas, la police avait essayé mais n’avait pas été en mesure de collecter subrepticement l’ADN de Sutherland. Dans un geste rare, ils ont réussi à convaincre un juge qu’il était raisonnable de croire que Sutherland avait commis les meurtres et que son ADN pourrait aider à le prouver.

Sutherland est issu d’une famille de cinq frères. Le cinquième État a appris que la police avait déjà dégagé les quatre autres, et le processus d’élimination les a conduits à la porte de Sutherland. Il a été arrêté et accusé de deux chefs de meurtre au premier degré.

La police avait utilisé une technique connue sous le nom de généalogie génétique d’enquête. Il s’agit de saisir l’ADN de la scène du crime suspect dans les sites Web publics d’arbres généalogiques ADN pour identifier si ce n’est le suspect lui-même, puis des parents éloignés à partir desquels la police et les généalogistes peuvent éventuellement se reconnecter à un suspect.

Joseph George Sutherland, 61 ans, de Moosonee, en Ontario, fait face à deux chefs de meurtre au premier degré en lien avec les meurtres de Tice et Gilmour en 1983. (Joseph George Sutherland/Facebook)

Le frère d’Erin Gilmour a dit Le cinquième État que sa famille savait que la police avait restreint la recherche à une seule famille, ce qui rendait le processus d’attente d’autant plus difficile.

“Je le pense [was] juste… nous rend fous. Parce que nous… savons que vous l’avez… jusqu’à trois personnes », a déclaré Kaelin McCowan.

Dét. sergent. Stephen Smith de l’unité des affaires froides du service de police de Toronto a refusé de commenter le mandat ou tout autre détail lié à l’arrestation.

“Nous attendons avec impatience le processus judiciaire et de pouvoir tester le processus d’IGG [investigative genetic genealogy] dans une salle d’audience canadienne », a déclaré Smith.

Les frères de Gilmour, Sean McCowan, à gauche, et Kaelin McCowan, à droite, disent qu’il était difficile d’attendre alors qu’ils savaient que la police avait restreint leur recherche à une famille spécifique dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de leur sœur. (John Badcock/CBC)

Si l’affaire aboutit à un procès, ce sera la première fois qu’une personne sera jugée au Canada après avoir été arrêtée pour des recherches en généalogie génétique.

En 2020, la généalogie génétique a été utilisée pour identifier un meurtrier dans le cas de Christine Jessop, une fillette de neuf ans qui a été enlevée dans une petite ville de l’Ontario et tuée en 1984. Cependant, le suspect est décédé en 2015 avant que des accusations ne puissent être portées. .

“J’ai littéralement éclaté en sanglots”

Erin Gilmour, 22 ans, a été tuée le 20 décembre 1983. Sa mère, Anna McCowan-Johnson, est décédée il y a deux ans, mais elle laisse dans le deuil son père, David Gilmour, et ses deux jeunes frères, Kaelin McCowan et Sean McCowan. Les deux frères étaient présents à la conférence de presse de la police annonçant l’arrestation cette semaine.

“[Det. Steve Smith] appelé … et j’ai décroché le téléphone et il a dit: “Nous l’avons eu”, a déclaré Sean McCowan. “J’ai littéralement éclaté en sanglots … il y avait beaucoup de jurons et beaucoup de joie et beaucoup de larmes. … C’était le meilleur appel téléphonique que j’aie jamais eu de ma vie.”

Gilmour, à gauche, est représentée avec sa mère Anna McCowan-Johnson. Le frère de Gilmour, Sean McCowan, a déclaré que leur mère, décédée il y a deux ans, “aurait été tellement soulagée qu’il y ait eu une arrestation”. (Soumis par Kristin Basso)

McCowan a déclaré que la première personne qu’il avait contactée après cela était son jeune frère, Kaelin.

“J’étais abasourdi. Je veux dire, nous savions qu’il y avait une sorte d’action qui se passait et menait au rétrécissement … exactement qui c’était”, a déclaré Kaelin McCowan. “Je pense que connaître un nom et voir un visage était comme… un moment énorme, énorme.”

Il repensa à sa mère et à ce qu’elle avait dû ressentir en perdant sa fille unique.

“Pour ma mère, avoir traversé cela – et je sais que dès que j’ai eu des enfants – c’était comme, je ne peux pas imaginer faire face à ça … perdre un enfant comme ça.”

“C’était comme une torture”

La famille de Susan Tice n’a pas assisté à la conférence de presse. Tice a eu quatre enfants : Ben, John, Christian et Jason.

Christian, sa fille unique, avait 16 ans au moment du décès de sa mère. Elle était absente au camp de Calgary lorsque sa mère a été tuée à Toronto le 17 août 1983.

Elle se souvient du moment où elle a vu pour la première fois la photo de Sutherland montrée lors de la conférence de presse de la police lundi.

“La chose la plus choquante pour moi était à quel point il était jeune [in 1983]”, a déclaré Tice. “Bien sûr, je suis tellement soulagé. Et il y a une partie de moi… faisant une petite danse joyeuse. Il y a de la joie.”

Tice est montré peu de temps avant sa mort. (Soumis par nom omis)

Bien qu’une accusation criminelle ne soit pas une condamnation, Tice est convaincu que la police a arrêté la bonne personne. Elle a dit qu’elle avait donné un coup de poing sur la photo de sa mère chez elle et avait dit à haute voix : “On l’a enfin eu pour vous.”

“C’est ce qui m’a marqué pendant 39 ans, c’est que le gars s’en est tiré.”

Mais elle a dit qu’il était important pour elle que les gens ne perdent pas de vue la brutalité des meurtres.

Selon la police, les deux femmes ont été agressées sexuellement avant d’être tuées.

“Savoir que leurs derniers moments de vie étaient tellement remplis de terreur… ne tournons pas autour du pot, c’était comme de la torture. C’est probablement la voie la plus effrayante que nous ayons en tant que femmes”, a déclaré Tice.

La première personne que Tice a appelée après avoir reçu la nouvelle de l’arrestation était la meilleure amie de sa mère, Anne Chisholm.

Rencontré à l’adolescence

Chisholm, 85 ans, et Susan Tice avaient le même âge. Ils se sont rencontrés au camp quand ils étaient adolescents.

Tice, à droite, avec sa meilleure amie, Anne Chisholm, à gauche, en 1958, l’année où ils se sont rencontrés pour la première fois au Camp Wapomeo au parc provincial Algonquin. (Soumis par Anne Chisholm)

Chisolm a déclaré avoir appris l’arrestation en regardant les informations à la télévision. Et bien qu’un procès et une éventuelle condamnation soient loin d’être certains, la première chose à laquelle elle a pensé a été : “Ils ont eu ce bâtard.”

“Cela m’énerve vraiment qu’elle n’ait pas eu toutes ces 40 années que j’ai eues”, a déclaré Chisolm. “Que nous n’avons pas vieilli ensemble parce que j’ai eu une belle vie et c’est terrible qu’elle ne l’ait pas fait.”

Le lendemain de son arrestation, Sutherland a été transporté par avion à Toronto, où il est détenu sans caution.

Sutherland a sa première comparution devant le tribunal par vidéo le 9 décembre au palais de justice de l’ancien hôtel de ville de Toronto.

