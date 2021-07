La police a giflé de nouvelles RESTRICTIONS après le règlement de la protestation de George Floyd en Caroline du Nord – RT USA News

Des groupes de défense des droits civiques célèbrent un règlement avec la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, imposant de nouvelles interdictions à la police de disperser des manifestations, à la suite d’une manifestation de George Floyd en 2020 où des gaz lacrymogènes CS ont été utilisés.

Le procès intenté par les groupes alléguait que la police avait orchestré une attaque contre des centaines de manifestants qui se sont rassemblés le 2 juin 2020 pour protester contre la mort de George Floyd le mois précédent à Minneapolis, Minnesota.

Les images de la manifestation semblaient montrer des manifestants encerclés et des armes chimiques déployées par la police, une tactique que les militants n’ont pas tardé à dénoncer et à affirmer qu’il s’agissait d’une force excessive.





Une partie de l’accord conclu avec la ville comprend de nouvelles restrictions sur la façon dont la police de la ville peut gérer la dispersion des foules qui protestent. L’utilisation de gaz lacrymogène CS, par exemple, sera interdite. D’autres révisions des directives de la police incluent le temps alloué aux manifestants pour se disperser après qu’un ordre a été donné, et pour que cet ordre soit donné en anglais et en espagnol. Au moins deux sorties permettant aux manifestants de se disperser doivent également être clairement indiquées. D’autres mesures incluent l’interdiction des boules de poivre visant la tête et le cou des manifestants.

Les révisions seront en place pendant quatre ans et comprendront « un mécanisme pour faire respecter les violations », selon un communiqué de presse annonçant le règlement.

Les groupes à l’origine du procès comprennent l’ACLU de Caroline du Nord, le chapitre de Charlotte de la NAACP et le Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi.

« Cet accord est un pas dans la bonne direction, mais il est insuffisant pour tenir compte de la violence et des traumatismes subis par la police dans tout l’État l’année dernière », a-t-il ajouté. Kristie Puckett-Williams, directrice de la campagne pour la justice intelligente de l’American Civil Liberties Union of North Carolina, a déclaré.

Le chef du CMPD, Johnny Jennings, a répondu au règlement en affirmant que certaines politiques avaient déjà été modifiées à la lumière de la réaction de protestation controversée et qu’il était ouvert aux nouveaux changements.





« Nous sommes une agence d’apprentissage et cherchons toujours des moyens de nous améliorer, car nous le devons à la ville de Charlotte, au comté de Mecklenburg et à tous ceux que nous servons, car c’est la bonne chose à faire » il a dit.

Jennings a promu la réforme de la police à son poste. Il a même récemment annoncé ce qui a été décrit comme un programme de « formation client » pour les policiers, aidant à rétablir la relation entre la police et le public. Le programme, annoncé le mois dernier, fait appel à un consultant qui a précédemment travaillé pour des entreprises telles que Chick Fil-A et Starbucks.

« Cette rencontre, bien qu’il s’agisse d’un incident négatif, ne doit pas nécessairement être une rencontre négative avec cet officier » dit Jennings. « Quand nous pouvons laisser une impression positive avec cette interaction… [we] ne laissez pas cette personne partir en pensant que les agents du CMPD sont de mauvaises personnes ou sont des imbéciles ou quel que soit le nom que vous voulez trouver.

