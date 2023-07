La police a finalement résolu l’affaire froide de 1975

L’un des cas de rhume les plus connus au Canada a été résolu, avec des ramifications en Ontario, au Québec, en Floride et au Tennessee.

Retrouvée morte après avoir été larguée d’un pont sur l’autoroute 417 entre Montréal et Ottawa en 1975, une femme non identifiée a été connue pendant des décennies par un seul surnom : « Nation River Lady ».

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, la victime a maintenant été identifiée comme étant Jewell Parchman Langford, une résidente de longue date du Tennessee qui avait 48 ans au moment de sa mort.

Son identité a récemment été découverte par la Police provinciale de l’Ontario (OPP), qui a également porté une accusation de meurtre contre Rodney Nichols, un homme qui avait fait partie des connaissances de Langford à Montréal dans les années 1970.

Nichols a maintenant 81 ans et réside en Floride, où il fait l’objet d’une demande d’extradition.

Disparition mystérieuse

Langford venait d’une famille de sept personnes dans le comté de Madison, où ses parents possédaient une ferme.

Alors qu’elle était au Canada au moment de sa disparition, Langford avait longtemps travaillé dans l’industrie du fitness à Jackson, au Tennessee. Selon les journaux locaux, elle et son mari de l’époque, Atlas Langford, avaient ouvert un centre dédié à l’exercice et à la perte de poids appelé l’Imperial. Station thermale en 1972.

Const. Duncan Way, à gauche, et Const. Guy Prévost, à droite, espérait que la reconstruction ressemblerait suffisamment à la victime pour que les gens qui la connaissaient reconnaissent son visage. (Denis Babin/Radio Canada)

Selon une source, Jewell Langford a été portée disparue au printemps 1975 auprès des autorités policières de Montréal, où elle avait récemment déménagé.

On pense qu’elle a été vue pour la dernière fois fin avril 1975, et la police a commencé à enquêter sur sa disparition plus tard en mai. La police de Montréal a enquêté sur l’affaire mais ne l’a jamais résolue.

Selon la source, le « lien n’a jamais été fait » entre cette femme disparue à Montréal et le corps retrouvé à environ 150 kilomètres à l’ouest, près de l’autoroute 417 à Casselman, en Ontario, le 3 mai 1975.

Au moment de sa découverte, le corps décomposé de la femme était enveloppé dans des bouts de tissu, des serviettes et des chiffons, tandis que ses mains et ses pieds étaient liés avec des cravates, selon l’OPP. Elle aurait pu être jetée du pont sur l’autoroute, où des traces de sang ont été retrouvées, dans la rivière Nation, a indiqué la police.

Pendant des décennies, son identité est restée un mystère pour la police, qui l’a appelée la Nation River Lady dans leurs commentaires publics .

La Police provinciale de l’Ontario a discrètement déposé une accusation de meurtre

Rodney Nichols était un joueur de rugby bien connu parmi les amateurs de ce sport à Montréal, principalement parmi la communauté anglophone de la partie ouest de la ville.

Selon des documents déposés au palais de justice de L’Orignal, en Ontario, à l’est d’Ottawa, il a été officiellement accusé de l’homicide de Langford le 8 septembre 2022.

La Police provinciale de l’Ontario n’a jamais annoncé publiquement le dépôt de l’accusation dans cette affaire, qui faisait initialement l’objet d’une interdiction de publication en attendant le retour de Nichols au Canada. L’interdiction de publication a depuis été levée, mais l’affaire n’avait pas encore été rapportée dans les médias.

La pierre tombale de Jewell Parchman Langford dans un cimetière de Jackson, Tennessee. (Denis Babin/Radio Canada)

Nichols réside actuellement à Hollywood, en Floride, et fait l’objet d’une demande d’extradition par les autorités canadiennes. Il n’a pas encore comparu devant le tribunal relativement à cette accusation et n’a pas plaidé coupable.

Nichols n’a pas pu être joint pour commenter à sa résidence en Floride.

Le porte-parole de l’OPP, Bill Dickson, a déclaré qu’il n’avait pas d’autres commentaires à faire sur la question, tout comme un porte-parole du bureau du procureur américain pour le district sud de la Floride.

Affaire rouverte

Le dépôt d’une accusation de meurtre dans cette affaire est intervenu après que la Police provinciale de l’Ontario a décidé au milieu des années 2010 de rouvrir l’affaire froide.

En 2017, les experts de l’OPP ont dévoilé un buste en argile en trois dimensions basé sur le corps retrouvé dans la rivière Nation en 1975, dans l’espoir de générer des indices sur son identité.

Cependant, la percée est venue de l’utilisation des tests ADN et de la généalogie génétique, qui ont aidé l’OPP à identifier la victime. Une fois qu’ils ont eu le nom de Langford, les enquêteurs ont pu faire des progrès significatifs sur l’affaire.

Pendant des années, le corps non identifié de Langford est resté au Canada tandis qu’une plaque commémorant sa disparition a été installée dans un cimetière de Jackson, au Tennessee.

« Disparu, mais pas oublié », disait-il.

Après l’identification de Langford, son corps a été ramené aux États-Unis et inhumé sous un nouveau monument qui dit : « Enfin à la maison et en paix ».

Radio-Canada a pris contact avec la famille de Langford, mais un porte-parole a déclaré qu’ils s’abstenaient de tout commentaire pour l’instant à la demande des forces de l’ordre.