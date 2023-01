La police a enquêté sur un homme de l’Utah pour abus avant meurtre-suicide

SALT LAKE CITY (AP) – Un homme de l’Utah qui, selon la police, a tué sa femme, sa mère et leurs cinq enfants avant de se retourner l’arme contre lui-même avait fait l’objet d’une enquête deux ans auparavant pour maltraitance d’enfants, mais la police et les procureurs locaux ont décidé de ne pas l’inculper au pénal. , de nouveaux records publiés mardi montrent.

Les dossiers de police obtenus par l’Associated Press ont mis en lumière les signes avant-coureurs et une précédente enquête policière sur un comportement violent que Michael Haight a manifesté envers sa famille.

Les autorités ont déclaré qu’elles étaient au courant des problèmes antérieurs dans la maison, mais n’ont pas donné de détails lors d’une conférence de presse après les meurtres du 4 janvier dans la petite ville d’Enoch, citant une enquête en cours.

Dans un entretien avec les autorités en 2020, Macie Haight, la fille aînée de la famille, a détaillé plusieurs agressions dont une où elle a été étouffée par son père et “très effrayée qu’il l’empêche de respirer et la tue”.

L’enquête sur la maltraitance d’enfants a fait suite à un appel de la police du 27 août 2020 signalant une potentielle maltraitance d’enfants. Macie, alors âgée de 14 ans, a déclaré aux enquêteurs que la violence de son père avait commencé en 2017 et avait inclus des agressions, des étouffements et des tremblements, y compris un incident récent où il l’a attrapée par les épaules et l’a cognée contre un morceau de bois à l’arrière du canapé.

Deux ans plus tard, la police a retrouvé huit corps au domicile familial, dont celui de Macie. Ils pensent que Michael Haight, 42 ans, a commis la fusillade deux semaines après que sa femme a demandé le divorce et quelques jours seulement après que ses proches ont déclaré qu’il avait pris des armes à feu de la maison qui auraient pu être utilisées pour l’arrêter.

Dans son entretien de 2020 avec les autorités dans le cadre de l’enquête, Michael Haight a nié avoir agressé sa fille et a déclaré que le rapport était un malentendu. Il a dit que Macie était « bavard » et a admis s’être mis en colère, attribuant certaines difficultés à la mort de son père et au divorce de son frère.

Les notes de l’enquêteur ont également mis en lumière le traitement réservé par Haight à sa femme, Tausha. Macie a déclaré aux enquêteurs que son père rabaissait souvent sa mère, une accusation qu’il a niée. Dans son interview, cependant, Haight a déclaré qu’il avait pris l’iPad et le téléphone portable de sa femme pour surveiller ses SMS afin de vérifier si elle avait parlé négativement de sa famille.

Tausha Haight a déclaré aux autorités qu’elle ne voulait pas que des accusations criminelles soient portées contre son mari et espérait que l’incident serait “un signal d’alarme” pour lui.

Bien qu’un enquêteur ait dit à Haight que son comportement était “presque agressif”, les dossiers indiquent que la police d’Enoch et le procureur du comté d’Iron ont décidé de ne pas porter plainte contre lui.

Le bureau du procureur du comté d’Iron a déclaré mardi dans un communiqué que son bureau avait été appelé en 2020 et a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre Haight.

“Bien que les détails ne soient pas articulés, cette conclusion était probablement basée sur une incapacité à prouver chaque élément de l’infraction ou des infractions au-delà de tout doute raisonnable et / ou des barrières de prescription”, indique le communiqué.

Il a ajouté que les procureurs n’avaient pas reçu de transcriptions d’entretiens ni de rapports de police de la police d’Enoch pour examen.

Matt Munson, l’avocat représentant la famille de Michael Haight, n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

La police a retrouvé les corps de la famille Haight après avoir effectué une vérification de l’aide sociale sur la base d’un appel d’un ami qui a déclaré que Tausha Haight avait manqué un rendez-vous plus tôt dans la semaine. Le meurtre-suicide a secoué Enoch, une ville de 8 000 habitants située dans le sud de l’Utah, à la périphérie de Cedar City.

Les responsables ont déclaré la semaine dernière que les forces de l’ordre continuaient d’enquêter sur les décès de la famille Haight. Le meurtre-suicide a attiré l’attention nationale et les mots de condoléances des responsables de l’Utah et du président Joe Biden. Il a souligné à quel point les meurtres de masse familiaux sont devenus une tragédie troublante aux États-Unis, se produisant en moyenne toutes les 3,5 semaines au cours des deux dernières décennies.

Sam Metz, Associated Press