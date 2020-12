AWKA, Nigéria – Dans la petite galerie de portraits de famille suspendue au-dessus de la télévision dans la maison chaleureuse de la famille Iloanya, il ne reste que deux photographies encadrées qui incluent le plus jeune fils, Chijioke. Il a disparu il y a huit ans. Ses parents, Hope et Emmanuel, l’ont vu pour la dernière fois menotté dans un commissariat de police géré par l’unité redoutée connue sous le nom de SRAS – la Special Anti-Robbery Squad. Depuis, ils le recherchent, rencontrant en chemin une industrie de marchands vendant de l’espoir: des avocats, des groupes de défense des droits de l’homme et les églises et pasteurs qui ont demandé les photos de Chijioke, promettant de prier pour eux et de l’aider à le ramener.

«Ils vous donnent une prophétie qu’il reviendra», a déclaré Hope, une femme pieuse de 53 ans, fixant les trous sur son mur rose saumon. «Quoi qu’ils vous disent de faire, faites-le.»

Les Iloanyas ne sont que l’une des nombreuses familles nigérianes dont les enfants ont disparu en garde à vue. Pendant des années, les policiers de la nation ouest-africaine ont torturé, tué et extorqué des jeunes, les accusant d’être des criminels, selon de nombreux témoignages lors d’audiences et études. La jeunesse du pays en a finalement eu assez et, en octobre, les plus grandes manifestations d’une génération ont éclaté. Les manifestations, connues sous le nom de #EndSARS, étaient contre la police et les forces armées nigérianes. Contre ses dirigeants et le système. Dans l’État d’origine des Iloanyas, à Anambra, dans le sud-est du Nigéria, tant de personnes ont disparu que certains ont senti une opportunité d’affaires, arrachant de l’argent à des familles désespérées qui ont souvent déjà versé de gros pots-de-vin à la police. Les groupes de défense des droits de l’homme proposent d’obtenir des informations. Les avocats promettent justice. Pasteurs, intervention spirituelle. Ils se sont disputés environ 60 000 $ avec Hope et Emmanuel alors que les membres de la famille faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour aider leur fils.