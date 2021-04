Un COP aurait dit à une femme « vous n’avez pas été violée » et « vous ne pouvez pas être forcée d’avoir des relations sexuelles » après qu’elle ait signalé avoir été agressée.

Kellie Jones, de Cardiff, a critiqué la police pour la façon dont elle avait traité son cas, estimant qu’elle ne l’avait pas prise au sérieux.

Kellie Jones a critiqué la police pour la façon dont elle dit avoir traité son rapport Crédit: MEDIA WALES

L’homme de 24 ans affirme qu’un policier vous a dit « vous n’avez pas été violée » Crédit: MEDIA WALES

Après le viol présumé commis par une personne qu’elle considérait comme une amie chez lui en décembre, Kellie – qui a renoncé à son droit légal à l’anonymat – a déclaré qu’elle s’était immédiatement rendue dans un centre de référence pour agression sexuelle.

Des échantillons d’ADN ont été prélevés et quelques jours plus tard, l’incident a été signalé à la police de Gwent.

Mais la jeune femme de 24 ans dit qu’elle a ensuite reçu un appel d’un agent chargé de son dossier l’informant «que vous n’avez pas été violée» et que «vous ne pouvez pas être poussé à avoir des relations sexuelles».

Kellie affirme également que le flic lui a demandé de considérer l’avenir de la personne qu’elle avait accusée, alléguant que l’officier avait déclaré que « cette accusation pourrait ruiner sa vie ».

Elle dit que l’expérience l’a mise en colère contre la façon dont son rapport a été traité et affirme que ses accusations ont été rejetées par l’officier affecté à son cas.

Kellie a déclaré qu’elle s’était rendue au domicile de son agresseur présumé car elle se sentait «anxieuse» et «déprimée» et ils ont accepté de se tenir compagnie.

«Je lutte contre l’anxiété et je ne voulais pas être seule», a-t-elle déclaré.

«J’ai dit ‘OK, tant que vous n’essayez rien’, alors je suis allé chez cette personne – et nous avions convenu par SMS avant de partir que rien de sexuel n’allait se produire.

«Je suis allé à l’appartement et il a commencé à essayer de m’embrasser. J’ai dit «non, s’il vous plaît, ne faites pas cela parce que je sais où cela mène», puis il a continué à persister au point que je sentais que je ne pouvais rien faire ou sortir de cette situation. Il a juste continué à persister.

Kellie a déclaré qu’elle n’était pas sûre au départ de signaler l’incident à la police, car elle a déclaré que son expérience était différente de ce que beaucoup de gens perçoivent comme un viol.

Kellie Jones dit que la façon dont la police a traité son cas était « insultante » et « non professionnelle » Crédit: MEDIA WALES

«Je me suis sentie vraiment bouleversée au début, parce que j’avais parlé à quelques personnes différentes et quand vous signalez un viol, vous avez une idée de ce que c’est», a-t-elle dit.

«Il n’y avait pas de cris, d’ecchymoses ou d’être retenu, j’étais un peu comme ‘est-ce que je pense que c’est?’ mais ils me disaient « oui, vous devez le signaler ». »

Kellie dit que la personne qu’elle avait rencontrée lui avait également demandé de ne le dire à personne.

«Je me suis énervé à ce sujet et j’ai pensé:« Comment osez-vous me dire de ne le dire à personne? », A-t-elle ajouté.

La police de Gwent a déclaré avoir reçu un rapport de l’incident du centre de référence pour agression sexuelle et que l’incident présumé s’étant déroulé plus d’une semaine auparavant, les preuves étaient insuffisantes pour prouver que Kellie avait été violée.

Cependant, Kellie a déclaré que la façon dont son cas avait été traité était «insultante» et «non professionnelle» et a estimé qu’elle était blâmée pour ce qui s’était passé.

Elle dit qu’après avoir signalé l’attaque présumée, des agents sont venus chez elle pour parler de sa déclaration.

Mais un jour plus tard, une femme officier a téléphoné.

Kellie a déclaré: «C’était une conversation vraiment horrible et émouvante parce qu’elle m’a essentiellement téléphoné et m’a dit que je n’avais pas été violée.

«Tant de choses qui ont été dites m’ont vraiment bouleversée, elle disait que » cette accusation pourrait ruiner sa vie « et » on ne peut pas être poussé à avoir des relations sexuelles « .

« La situation de l’agression était que j’ai dit non à plusieurs reprises et cette personne a continué à me faire pression et pourtant l’officier m’a dit » on ne peut pas être poussé à avoir des relations sexuelles « .

«Je pleurais littéralement au téléphone, c’est ce qui est si choquant à ce sujet. Il aurait été très évident au téléphone que je pleurais et que j’étais émue et elle a continué à être conflictuelle.

«Pour appeler quelqu’un et lui dire que son agression sexuelle n’a pas eu lieu – j’étais vraiment bouleversé au début, puis j’ai commencé à me mettre en colère à ce sujet.»

Kellie a alors appelé le 101 et a dit qu’elle souhaitait poursuivre le rapport, mais qu’elle ne voulait plus avoir affaire à cet agent.

«On m’a dit que je n’aurais pas à lui parler, puis j’ai reçu un appel téléphonique de la même femme où elle m’a dit ‘J’ai un message disant que tu veux me parler?’», A ajouté Kellie.

« Elle essayait de répéter les mêmes choses et j’ai simplement dit » Je ne veux pas l’entendre « , nous avions déjà eu cette conversation. »

Kellie a alors entamé une procédure de plainte contre la police de Gwent, sur la manière dont son agression avait été traitée et sur le fait qu’elle avait été remise en contact avec le même agent.

«Je sais que des erreurs se produisent, mais me remettre en contact avec la seule personne à qui je ne voulais pas parler a ajouté beaucoup de stress à la situation pour moi», a-t-elle déclaré.

«Environ deux mois après avoir signalé l’agression pour la première fois, un sergent-détective et une autre femme officier sont venus chez moi et c’était la première fois.

«Je sentais que quelqu’un m’avait réellement écouté. Mais c’était deux mois plus tard. Cela aurait pu et aurait dû être réglé beaucoup plus rapidement et que ce soit la première fois que je me sentais écouté était stressant.

Kellie a déclaré qu’elle avait décidé de renoncer à son anonymat et de parler de ses expériences de dénonciation à la police à la lumière du fait que la violence à l’égard des femmes était devenue une proéminence nationale.

Des milliers de femmes ont partagé leurs expériences de ne pas se sentir en sécurité ainsi que leur expérience en matière de signalement de crimes.

Kellie a déclaré que même si elle ne découragerait jamais personne de signaler une infraction, elle souhaite que les gens soient plus conscients du processus et de la manière dont il pourrait être géré par certains agents.

Kellie dit qu’elle ne veut décourager personne de signaler une infraction

Kellie s’est plainte à la police de Gwent de la façon dont son cas a été traité Crédit: MEDIA WALES

«Je ne m’attendais jamais à être traitée comme ça», a-t-elle déclaré. «Je ne voudrais jamais décourager quiconque de parler d’agression sexuelle et de harcèlement parce que je pense que ce sont des crimes très importants qui sont signalés.

«Cependant, je voulais en parler parce que j’aurais aimé que quelqu’un me dise à quel point ça allait être difficile.

«J’ai suivi leurs procédures de plaintes et on m’a dit que la personne qui m’a traité comme ça en avait parlé, mais je n’ai jamais vraiment eu l’impression qu’on avait fait quoi que ce soit à ce sujet.

«Je suis surtout déçu. Signaler quelque chose comme ça a un réel impact émotionnel et ajoute au traumatisme de ce qui s’est déjà passé – et c’est si cela se passe bien.

« Si vous le signalez et que vous avez ensuite deux mois à essayer de faire écouter quelqu’un, deux mois d’incompétence et deux mois de » cela ne s’est pas produit « , alors cela ne fait qu’empirer les choses. »

En raison de l’insuffisance des preuves, l’affaire n’a pas été avancée par la police ni transmise au service des poursuites de la Couronne.

Kellie dit qu’elle est en fait d’accord avec la décision de ne pas porter l’affaire devant les tribunaux et qu’elle est convaincue que la personne en question a été interpellée par la police.

«Je n’ai jamais particulièrement voulu faire ça (je me suis rendu au tribunal) de toute façon, mais je ne m’attendais en aucun cas à être traité comme je l’étais.

«L’officier qui est venu me voir plus tard a été formidable, il est resté en contact avec moi et s’est assuré que la personne contre qui j’avais fait ces allégations était contactée.

«Mais c’était le résultat que je voulais il y a deux mois et je ne comprenais pas pourquoi cela prenait autant de temps et pourquoi j’étais soumis à tout le stress de quelqu’un qui me disait que je n’avais pas été agressé parce que ce n’était pas vrai.

« Je ne voudrais jamais décourager qui que ce soit de tendre la main ou de parler à la police et de dénoncer les crimes, mais je pense simplement qu’ils doivent vraiment faire mieux. »

Un porte-parole de la police de Gwent a confirmé avoir reçu un rapport d’agression sexuelle.

Il a déclaré: «Dans le cadre de notre enquête, des agents – y compris des agents de liaison spécialement formés pour les infractions sexuelles – se sont entretenus avec la partie déclarante.

«Les rapports de cette nature sont pris très au sérieux par la police de Gwent. À cette occasion, et après avoir mené une enquête approfondie, aucune autre mesure ne sera prise en rapport avec l’infraction signalée. Le rapporteur a déposé une plainte officielle auprès du service des normes professionnelles de la police de Gwent le dimanche 17 janvier.

«Une enquête ultérieure sur la plainte a eu lieu, avec un membre du personnel de notre service des normes professionnelles parlant au déclarant de la nature de son insatisfaction à l’égard du service qu’il a reçu. Cette plainte a été résolue le jeudi 28 janvier.

«La police de Gwent prend très au sérieux toutes les plaintes qu’elle reçoit concernant le niveau de service, si une personne signalant un crime n’est pas satisfaite de la façon dont une enquête a été menée.

« Ces commentaires nous permettent de fournir le meilleur service possible à nos communautés et de trouver des moyens d’améliorer la qualité de notre service en fonction des résultats et des recommandations de l’enquête sur la plainte. »