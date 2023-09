La police a déposé ses armes après qu’un policier ait été accusé de meurtre

La police de Londres a déclaré dimanche que certains agents refusaient d’effectuer des patrouilles armées après qu’un collègue ait été accusé de meurtre dans la fusillade mortelle d’un homme noir non armé.

Un tireur d’élite de la police métropolitaine a été inculpé mercredi pour la mort de Chris Kaba, 24 ans, en septembre 2022. Kaba a été tué après que des policiers dans un véhicule banalisé ont poursuivi et arrêté la voiture qu’il conduisait. Il a été touché par une seule balle tirée à travers le pare-brise alors qu’il était assis dans la voiture Audi.

Un officier a été accusé de meurtre jeudi pour la fusillade de Chris Kaba, 24 ans, en 2022. PA

La famille de Kaba a accueilli favorablement l’accusation de meurtre portée contre le policier, qui n’a pas été nommé publiquement. Il a bénéficié d’une libération sous caution et devrait être jugé l’année prochaine. Seul un policier sur dix à Londres porte une arme à feu, et ceux qui en portent suivent une formation spéciale.

La police métropolitaine a déclaré dimanche qu’« un certain nombre d’officiers ont pris la décision de se retirer de leurs fonctions armées pendant qu’ils réfléchissent à leur poste ». Il a déclaré que les policiers craignaient que l’accusation de meurtre « signale un changement dans la façon dont les décisions qu’ils prennent dans les circonstances les plus difficiles seront jugées ».

La BBC a déclaré que plus de 100 agents avaient rendu leur permis d’armes à feu et que la police des forces voisines avait été appelée pour aider à patrouiller à Londres samedi soir.

La force a déclaré qu’elle disposait toujours d’une « capacité importante en matière d’armes à feu », mais avait demandé au ministère de la Défense de fournir une assistance « en cas de besoin en matière de lutte contre le terrorisme ».

Cette demande signifie que les soldats pourraient être appelés à accomplir des tâches spécifiques que la police n’est pas en mesure d’accomplir, mais qu’ils n’effectueront pas le travail de routine de la police et n’auront pas le pouvoir d’arrestation.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, chargée du maintien de l’ordre pour le gouvernement conservateur du Royaume-Uni, a déclaré qu’elle réexaminerait le recours à la police armée pour garantir que les agents armés « aient la confiance nécessaire pour faire leur travail ».

« Dans l’intérêt de la sécurité publique, ils doivent prendre des décisions en une fraction de seconde sous des pressions extraordinaires », a posté Braverman sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Ils ne doivent pas craindre de se retrouver sur le banc des accusés pour avoir exercé leurs fonctions. Les agents qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité bénéficient de mon plein soutien et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les soutenir.

Les fusillades mortelles perpétrées par la police au Royaume-Uni sont rares. Au cours de l’année précédant mars 2022, des officiers armés en Angleterre et au Pays de Galles ont tiré à quatre reprises sur des personnes, selon les statistiques officielles.

Il est également extrêmement rare que des policiers britanniques soient accusés de meurtre ou d’homicide involontaire pour des actes commis pendant qu’ils étaient en service.

Dans l’un des rares cas de ces dernières années, un agent de police a été condamné en 2021 à huit ans de prison pour le meurtre de Dalian Atkinson, un ancien footballeur professionnel décédé après avoir reçu une balle dans la tête avec un pistolet paralysant et un coup de pied dans la tête. altercation. Le policier, Benjamin Monk, a été innocenté de meurtre mais reconnu coupable d’homicide involontaire.

La fusillade de Kaba s’est produite au milieu d’un examen minutieux de la police métropolitaine.

En 2021, un officier a plaidé coupable d’enlèvement, de viol, d’enlèvement et de meurtre de Sarah Everard, une femme de 33 ans qui a disparu alors qu’elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à un ami. Un autre officier, qui travaillait dans la même unité de protection parlementaire et diplomatique, a plaidé coupable en janvier pour avoir commis des dizaines de viols entre 2003 et 2020.

En mars, une étude indépendante a révélé que les forces de l’ordre de Londres avaient perdu la confiance du public en raison d’un racisme, d’une misogynie et d’une homophobie profondément enracinés.

La force affirme qu’elle s’engage à éradiquer les fautes professionnelles et a licencié environ 100 policiers pour faute grave au cours de l’année écoulée. Mais il a déclaré la semaine dernière que cela pourrait prendre des années pour destituer tous les officiers corrompus.