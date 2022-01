La police a averti que leurs BMW pourraient « exploser »

Certains officiers britanniques ont comparé la décision de limiter la vitesse maximale à la « remise des clés aux criminels »

Les forces de police britanniques ont remplacé certains véhicules BMW et imposé des restrictions de vitesse sur d’autres au milieu des problèmes de sécurité soulevés au cours d’une « technique » défaut qui affecte certains moteurs plus anciens. La nouvelle orientation intervient après la mort d’un officier dans un incendie de voiture en 2020.

La police utilisant des modèles BMW équipés d’un moteur N57 a reçu l’ordre de ne pas dépasser 90 mph (144 km/h) même lorsqu’elle répond aux appels d’urgence et lors de poursuites en voiture à grande vitesse, ont rapporté les médias. Il a également été interdit aux agents de dépasser de plus de 20 mph (32 km/h) la limite de vitesse sur n’importe quelle route.

La décision a été critiquée par des officiers – les véhicules à haute puissance sont généralement utilisés par les unités de la circulation et d’intervention armée – qui affirment que le ralentissement forcé « donnez les clés aux criminels » selon Le Soleil. Le journal a rapporté que le non-respect de la nouvelle règle est une infraction potentiellement passible de licenciement.

Les forces de Northumbria, Hertfordshire et Cumbria font partie de celles qui ont remplacé les voitures. BMW a déclaré mercredi que le problème était un « question technique liée à un petit nombre de véhicules spéciaux à hautes performances » et ne méritait pas « action sur tout véhicule civil. »

Le défaut se trouve dans les modèles de voitures équipés de moteurs diesel de trois litres M57 ou N57, a rapporté The Telegraph, ajoutant qu’il y avait des inquiétudes quant au fait que les officiers soient obligés de s’appuyer sur des véhicules plus lents tels que les fourgonnettes Vauxhall et les Ford Rangers.

Les directives officielles font suite à la mort de l’officier Nick Dumphreys, dont le moteur a pris feu alors qu’il répondait à un appel d’urgence en janvier 2020. Depuis sa mort, BMW aurait été en contact avec un certain nombre de forces utilisant ses voitures concernant des problèmes de moteur potentiels. .

Constatant qu’il avait été « travailler avec la police pendant un certain temps », un porte-parole de BMW a déclaré que le problème était « associé à la manière particulière dont la police exploite ces véhicules à hautes performances. » Depuis cela « Le profil d’utilisation unique exerce une pression supplémentaire sur certains composants », le constructeur automobile a « a spécifié un programme d’entretien spécial pour ces véhicules. »

Le chef de police adjoint Terry Woods a déclaré que le Conseil national des chefs de police était « prendre des mesures urgentes » pour résoudre le problème. Mais les dénonciateurs ont dit au Sun qu’il « Ce n’est pas certain que ces voitures sont toujours utilisées. »

« Nous pouvons aussi bien abandonner le travail de jour, » ont-ils ajouté, puisque « chaque seconde compte en cas d’urgence. »