La police a arrêté et non arrêté Ice Poséidon après un flux de travailleuses du sexe

La police du Queensland en Australie a déclaré avoir arrêté puis « non-arrestation » deux livestreamers qui ont suscité la controverse ces dernières semaines après avoir diffusé en streaming ce qui semblait être des interactions avec une travailleuse du sexe embauchée.

Paul Denino – connu des fans sous le nom d’Ice Poseidon – et son collègue créateur Sam Pepper se sont diffusés en streaming le 22 septembre en embauchant la femme pour 500 $ lors d’un voyage à Brisbane, en Australie. Denino vient des États-Unis et Pepper vient du Royaume-Uni.

Sergent principal. Brett La Frantz, de la police du Queensland, a déclaré à NBC News dans une déclaration envoyée par courrier électronique : « Les agents ont reçu des informations d’un informateur confidentiel qui les ont conduits à un complexe d’unités » dans la ville de Brisbane. « Comme le montre la vidéo, la police s’est rendue sur place et a arrêté les hommes, mais il a ensuite été déterminé qu’aucune infraction n’avait été commise et que les hommes n’avaient pas été arrêtés et qu’aucune autre mesure n’avait été prise à ce moment-là. »

Cet incident est le dernier d’une liste croissante de controverses liées à Kick, une plateforme de diffusion en direct qui a attiré certains des créateurs les plus incendiaires d’Internet, en partie grâce à ses règles laxistes. Alors que Twitch, un rival plus important appartenant à Amazon, a réprimé certains contenus tels que les diffusions en direct de jeux d’argent, Kick est devenu une destination pour certains des créateurs les plus audacieux d’Internet.

La vidéo a également déclenché un débat houleux dans le monde du livestreaming, une sous-culture Internet populaire auprès des jeunes téléspectateurs et des joueurs dévoués.

Denino et Pepper, comme de nombreux créateurs sur Kick, diffusent parfois des vidéos de leur vie pendant des heures par jour. L’incident de septembre s’est produit lors d’une diffusion en direct de 24 heures. Les téléspectateurs peuvent participer à un chat en direct parallèlement aux diffusions en direct, les créateurs interagissant parfois ou prenant en compte les suggestions des téléspectateurs.

Un enregistrement de la diffusion en direct a été examiné par NBC News dans lequel Denino et Pepper semblaient faire une farce à une travailleuse du sexe dans le cadre d’un défi en ligne, bien que l’identité de plusieurs des participants soit inconnue de NBC News. La suggestion que les deux hommes engagent une travailleuse du sexe pour créer du contenu est venue des membres du public dans la section de discussion du livestream.

Denino et Pepper n’ont pas immédiatement fourni de commentaires en réponse aux informations de NBC News.

Le couple s’est rendu en Australie dans le cadre d’une série au cours de laquelle ils ont participé à des défis pour les téléspectateurs, selon les déclarations qu’ils ont faites dans leurs flux enregistrés. Pendant un mois, les deux hommes commenceraient chaque journée avec zéro dollar, et gagneraient de l’argent en fonction du nombre de fans les reconnaissant dans la rue, selon de précédentes vidéos postées par les streamers. Ils joueraient ensuite cet argent en direct.

Dans la vidéo, Denino et Pepper ont demandé par téléphone à une travailleuse du sexe si elle était à l’aise d’être filmée, et elle a répondu qu’elle le ferait moyennant des frais supplémentaires. Denino et Pepper ont demandé à une troisième personne de la rencontrer là-bas et de se livrer à une activité sexuelle avec elle.

Les téléspectateurs ont regardé la rencontre se dérouler via des caméras pointées vers un canapé dans un logement locatif. La personne qui rencontrait la femme lui a montré la caméra. Elle a de nouveau consenti à être filmée.

Après plusieurs minutes de rencontre, la femme a ensuite déclaré avoir reçu un message d’un ami qui l’avertissait que la réunion était un coup monté : que les deux autres hommes – Denino et Pepper – qui, selon l’homme, dormaient dans une autre pièce étaient en réalité regarder le flux.

La femme était visiblement mal à l’aise et a essayé de partir, mais l’homme l’a bloquée en lui disant qu’elle avait déjà été payée. Elle a protesté, qualifiant la situation de « effrayante », et a de nouveau tenté de partir.

« Pourquoi est-ce effrayant? » » a demandé l’homme, avant d’insister sur le fait qu’il n’y avait que eux deux dans l’appartement – ​​même si Denino et Pepper étaient dans la pièce voisine.

Finalement, la femme a quitté l’appartement tandis que l’homme la suivait.

Après son départ, la police semblait attendre Denino et Pepper dehors. Les téléspectateurs ont réagi avec choc lors du chat en direct lorsque le flux a capturé l’arrestation ultérieure du couple.

La vidéo est rapidement devenue un point d’éclair parmi certains livestreamers, plusieurs créateurs populaires dénonçant cette cascade.

« Si vous regardez en arrière, il est assez clair à quel point elle était incroyablement mal à l’aise », a déclaré l’influenceur du jeu vidéo Jake Lucky. tweeté. « Ce contenu est tellement bizarre et dégoûtant que c’est dommage que ce soit ce qui apparaît sur Kick. »

Une autre streameuse de Kick, connue des fans sous le nom de MsSavage, a déclaré que même si elle avait eu une expérience positive avec la plate-forme, la cascade l’avait mise « très mal à l’aise ».

« Je ne supporte pas ce genre de contenu », dit-elle tweeté. « Kick a laissé tomber le ballon sur celui-ci et des mesures doivent être prises immédiatement. »

Avant de devenir streamer en direct, Pepper est devenu célèbre sur YouTube, où il publiait régulièrement des vidéos de farces, dont la plus tristement célèbre le montre s’approchant de femmes dans la rue et leur demandant son chemin avant de leur pincer les fesses.

Cette vidéo a immédiatement suscité des réactions négatives. Pepper a ensuite été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, tandis que les critiques ont lancé une campagne en ligne pour le faire retirer de YouTube. Il a qualifié ces efforts de « pêche à la traîne » et a nié toutes les allégations de harcèlement sexuel. Il plus tard dit la vidéo était une « expérience sociale ».

En 2017, Twitch a interdit Denino après que des téléspectateurs ont appelé un fausse alerte à la bombe contre lui alors qu’il était dans un avion. Il a déménagé chez Kick, et en juin, a été arrêté à Bangkok après s’être diffusé en direct en train de faire un tour de danse à sa petite amie. Selon Deninoil risquait cinq ans de prison avant que les charges retenues contre lui ne soient abandonnées.

Les réactions négatives autour de l’incident le plus récent en Australie ont également été alimentées par des captures d’écran du chat en direct, dans lesquelles certains utilisateurs ont remarqué un utilisateur qui semblait être le co-fondateur de Kick, Ed Craven, en train de rire pendant que la cascade se déroulait.

Craven n’a pas répondu directement à ces rapports. Mais dans un communiqué sur la plateforme XKick a répondu à la controverse en promettant de mettre à jour ses directives communautaires.

« Communauté [and] la sécurité publique ne peut pas être compromise dans le processus de création de « contenu » », a déclaré la société dans son communiqué. « Nous apprenons continuellement où se situe cet équilibre et apportons des changements quotidiennement. »

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à NBC News, Craven a fait référence au tweet et a ajouté : « Nous avons fait d’énormes progrès depuis notre lancement pour apprendre continuellement et trouver un équilibre clé entre liberté et modération, toujours à l’écoute des commentaires de notre communauté, désormais forte de 20 millions de personnes. afin de mieux grandir ensemble en communauté. »

Adin Ross, l’un des plus grands streamers de Kick, s’est lancé dans la controverse avec une défense ardente et parfois violente de Denino, Pepper et Kick qui a immédiatement suscité des réactions négatives.

Utiliser une chaîne de vulgaritésRoss a critiqué les créateurs menaçant de boycotter Kick pour le coup d’escorte, accusant les « gauchistes » et la « culture de l’annulation » d’être responsables du scandale.

Il a ensuite suggéré que quiconque encourage un boycott « sera pendu aux arbres ».

Auparavant, Ross avait suscité des critiques pour ses relations avec des personnalités telles que le nationaliste blanc Nick Fuentes.

Ross a bâti une base de fans fidèles sur Twitch, où ses streams suscitaient régulièrement la controverse.

Twitch l’a temporairement banni à plusieurs reprises en raison de l’utilisation d’insultes homophobes sur ses streams. Mais sa huitième et dernière interdiction a eu lieu en février, lorsque la plateforme a accusé Ross de s’être livré à une « conduite haineuse » en diffusant en direct son chat Kick – qui était inondé d’insultes racistes et antisémites.

À l’époque, Ross a été clair il n’était pas dérangé par l’interdiction car il avait déjà conclu un accord avec Kick. Là-bas, il a repoussé à plusieurs reprises les limites des politiques de modération plus souples de la plateforme, plus récemment avec un stream mettant en vedette un imitateur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Le flux s’est avéré si populaire que, selon Craven, le site web est tombé en panne.