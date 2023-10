La police française a abattu mardi une femme non armée portant une burqa dans une gare de Paris après que des passagers eurent signalé qu’elle se comportait de manière menaçante et criait des slogans djihadistes.

La femme a été hospitalisée pour une blessure au ventre et se trouvait dans un état critique, selon le parquet de Paris chargé de l’enquête.

La France est au plus haut niveau d’alerte face aux attentats terroristes depuis la mi-octobre, lorsqu’un assaillant armé d’un couteau a tué un enseignant dans la ville d’Arras, dans le nord du pays, et a prêté allégeance à l’État islamique dans une vidéo.

Le gouvernement a prévenu que la guerre entre Israël et le Hamas pourrait encourager des individus radicalisés en France à commettre des attentats. Les autorités se sont également engagées à protéger la communauté juive du pays, la plus importante d’Europe, contre une augmentation inquiétante des incidents antisémites.

L’incident a commencé mardi lorsque deux passagers d’un train de banlieue ont appelé les services d’urgence pour signaler qu’une femme portant un voile intégral aurait crié « Allahu akbar » et « Vous allez tous mourir » et menacé de faire exploser une bombe. a déclaré Laurent Nuñez, le préfet de police de la région parisienne.

La police a arrêté la femme au commissariat de la Bibliothèque nationale de France, dans le sud-est de Paris, lui ordonnant de s’asseoir par terre pendant qu’ils établissaient un périmètre de sécurité et évacuaient le commissariat. Mais selon Nuñez, elle s’est ensuite levée et s’est avancée vers les policiers, malgré les ordres de la police lui demandant de s’arrêter et de montrer ses mains pour prouver qu’elle n’était pas armée.

Lorsqu’elle n’a pas obtempéré, deux policiers lui ont tiré huit coups de feu, ont indiqué les procureurs.

Aucun explosif ni arme n’a été trouvé sur les lieux.

“Les policiers ont été confrontés à une situation qui aurait pu être dangereuse”, a déclaré Nuñez. “Il est toujours facile de juger avec le recul, mais quand on considère les informations qui ont été fournies à la police, cette situation était très menaçante.”

Nuñez a déclaré que l’identité de la femme n’avait pas encore été vérifiée car elle n’avait aucune pièce d’identité sur elle, mais qu’à l’hôpital elle avait donné un nom correspondant à celui d’une personne qui, en 2021, avait proféré des menaces contre des policiers. À cette époque, la personne avait été internée dans un service psychiatrique pour des problèmes de santé mentale.

Le procureur de Paris a indiqué que deux enquêtes avaient été ouvertes : l’une contre la femme pour avoir prétendument menacé la police et prôné le terrorisme, et l’autre pour déterminer si les policiers étaient justifiés d’utiliser leurs armes à feu.

Une vague d’alertes à la bombe ces dernières semaines a mis la France en haleine et a forcé l’évacuation d’aéroports, d’attractions touristiques telles que le château de Versailles et d’une école juive au nord de Paris.

Mardi, les procureurs ont ouvert séparément une enquête sur des graffitis représentant l’étoile de David, symbole d’Israël et de la foi juive, griffonnés sur une soixantaine d’immeubles du 14e arrondissement, au sud de Paris.

Reportage supplémentaire de Sarah White