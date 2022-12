La police a abattu un homme qui aurait eu une arme à feu à Saint-Paul

ST. PAUL, Minnesota (AP) – La police du Minnesota a déclaré qu’un officier avait abattu un homme qui, selon eux, avait montré une arme de poing alors qu’ils tentaient de l’arrêter.

Le département de police de St. Paul a déclaré mardi que des agents répondaient à une agression domestique lundi soir et que l’appelant avait dit que l’homme avait une arme à feu, avant que l’appel ne se termine brusquement. L’homme s’est enfui avant l’arrivée des gendarmes.

Selon un communiqué de la police, les policiers ont vu l’homme courir avec une arme à la main. Lorsqu’ils l’ont vu apparaître pour tenter un détournement de voiture, les agents se sont dirigés vers l’homme et la police pense qu’ils l’ont frappé avec une voiture de police.

“Alors que les policiers sont sortis de leur voiture, l’homme se tenait debout avec le pistolet à la main et un officier a tiré plusieurs coups, frappant l’homme au torse et à la jambe”, indique le communiqué. “Les officiers ont immédiatement porté secours à l’homme et ont appelé les pompiers de St. Paul.”

L’homme a été transporté à l’hôpital où il est décédé plus tard.

Le porte-parole de la police, Mike Ernster, a déclaré que les caméras corporelles des policiers enregistraient pendant la fusillade.

Les agents seront mis en congé administratif, ce qui est normal. Le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension enquête.

Le maire de St. Paul, Melvin Carter, a publié une déclaration disant: “Il y a beaucoup plus à apprendre sur cet incident, et ces réponses viendront.” Carter a déclaré qu’il travaillait avec le chef Axel Henry et les enquêteurs de l’État “pour s’assurer qu’une enquête approfondie, opportune et transparente aura lieu, comme notre communauté a accepté de s’y engager. Nous nous engageons à diffuser les images de la caméra corporelle le plus rapidement possible”.

The Associated Press