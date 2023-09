La police a abattu son mari après s’être trompé de maison – puis l’a détenue pendant des heures

L’épouse d’un propriétaire armé du Nouveau-Mexique que des policiers ont tué par balle alors qu’ils s’étaient trompés de maison suite à un appel pour violence domestique a déclaré qu’elle avait été traitée comme un suspect, détenue pendant des heures et qu’on lui avait donné peu de détails sur les raisons pour lesquelles les policiers avaient abattu son mari.

Des mois plus tard, la police de Farmington n’a toujours pas contacté Kim Dotson ou sa famille depuis que la police a tué Robert Dotson, 52 ans, le 5 avril, a-t-elle déclaré.

Elle a dit dans une interview Mercredi, elle a appris que les policiers avaient frappé à la mauvaise porte ce soir-là uniquement parce que son fils est policier dans la région et qu’il était capable de lire le journal de répartition.

« Je me sens impuissante face à la façon dont tout cela s’est produit », a déclaré Dotson, 49 ans, une ancienne infirmière en traumatologie, qui a déclaré avoir quitté la profession après avoir soigné son mari lorsqu’il a été abattu à plusieurs reprises devant la porte de leur maison.

« Je ne comprends pas comment ces types peuvent rentrer chez eux dans leur famille et briser notre famille », a-t-elle déclaré.

« Nous n’avons rien fait de mal. »

Ignorant que c’étaient des policiers qui avaient ouvert le feu, Dotson a déclaré qu’elle avait riposté – et les policiers ont tiré 19 fois de plus sur sa maison, selon une action en justice civile déposée par sa famille devant le tribunal de district fédéral vendredi.

Elle n’a pas été blessée et n’a fait l’objet d’aucune accusation.

La plainte, qui désigne la ville de Farmington et les trois officiers qui ont tiré comme accusés, allègue que le meurtre était injustifié. Les avocats de Dotson ont déposé la plainte auprès de NBC News.

L’avocat des policiers, Luis Robles, a déclaré dans une interview que les policiers n’avaient d’autre choix que de tirer après que Robert Dotson ait levé son arme.

« Mon cœur va à elle », a déclaré Robles. « Son mari a commis cette erreur dont il n’a pas pu se remettre en pointant une arme sur ces policiers… même s’ils ont commis une erreur en se présentant à la mauvaise maison. »

Robles a imputé l’erreur au système de répartition assistée par ordinateur des agents.

Une porte-parole de la police a adressé des questions au bureau du procureur de la ville, qui n’a pas répondu.

Le chef de la police Steve Hebbe a appelé la fusillade est un « événement extrêmement traumatisant » et a déclaré qu’il avait « le cœur brisé par les circonstances entourant cela ».

Dans une interview sur NewsNation en avril, Hebbe a déclaré qu’il n’était pas inhabituel pour les habitants de cette partie du Nouveau-Mexique, qui se trouve dans la région des Four Corners, de répondre à leur porte armés et que « quand il lève son arme et la pointe vers les policiers, c’est quand les agents répondent. »

Lorsqu’on lui a demandé si Robert Dotson avait fait quelque chose de mal, Hebbe a répondu : « Non ».

Robles a déclaré que deux officiers identifiés dans la poursuite avaient repris leurs fonctions habituelles, bien que l’affaire soit en cours d’examen par le bureau du procureur général de l’État. Un troisième reste en congé mais envisage de reprendre ses fonctions normales, a-t-il déclaré.

Un porte-parole du bureau du procureur général a déclaré qu’un expert en recours à la force était en train d’examiner le cas.

L’officier qui reste en congé, Waylon Wasson, a ouvert le feu lors d’un autre incident l’année dernière, a déclaré Robles.

Vidéo de la caméra du corps de police de la fusillade précédente montre Wasson, qui n’a pas été identifié dans une déclaration publiée avec la vidéo, tirant sur le conducteur d’une voiture en mouvement après que le véhicule l’ait presque plaqué contre sa propre voiture. Le conducteur a plaidé coupable cette année de coups et blessures aggravés sur un agent de la paix et d’autres accusations, selon les archives judiciaires.

La plupart des officiers ne tirent jamais avec leurs armes de service, selon la Fondation nationale de la police à but non lucratif, mais un petit sous-ensemble tire à plusieurs reprises et reste des officiers assermentés.

« ​​L’agent Wasson n’a pas choisi d’être impliqué dans deux fusillades », a déclaré Robles. « Au lieu de cela, les deux situations se sont imposées à lui. »

« Pourquoi ne lèverait-il pas son arme ? »

Dotson a déclaré qu’avant que les coups de feu n’éclatent le 5 avril, elle et son mari – un mécanicien automobile de longue date qu’elle qualifiait de père de famille passionné et capable de tout réparer – étaient au lit en train de parler de la semaine à venir lorsqu’ils ont entendu un léger coup à la porte d’entrée.

Il était 23h30 et la porte de leur chambre au deuxième étage était fermée, a-t-elle déclaré. Elle a déclaré que ni elle ni son mari n’avaient entendu les policiers s’annoncer, ce que la vidéo non éditée de la caméra corporelle publiée par le service de police les montre en train de faire à trois reprises.

Après le troisième coup, Robert Dotson a enfilé son peignoir et a commencé à descendre les escaliers, a déclaré Kim Dotson, ajoutant qu’elle prévoyait de saisir son peignoir et de le suivre.

Avant d’ouvrir la porte, a-t-elle déclaré, il a saisi un pistolet de calibre .45 dans la cuisine.

Une vidéo non éditée de la caméra corporelle montre les agents à l’extérieur en train de discuter pour savoir s’ils se trouvent à la bonne adresse. Après que Wasson ait frappé une troisième fois, un répartiteur leur dit qu’ils étaient censés se rendre à une adresse qui ne correspond pas au numéro de maison vu par la caméra, montre la vidéo.

Wasson peut être entendu rire et utiliser un juron, puis reculer rapidement.

Plus tard dans la vidéo, on peut entendre Wasson dire qu’il avait entendu une arme armée à l’intérieur.

Avec une lampe de poche allumée, la porte s’ouvre et Wasson dit : « Hé, la main en l’air » et commence à filmer, montre la vidéo.

Dans une version éditée de la vidéo, la police a ralenti l’échange et a placé un cercle autour de l’arme dans la main de Robert Dotson. Dans une vidéo de sécurité de l’intérieur de la maison fournie par Robles, on peut voir Dotson lever son arme – les policiers ne s’identifient pas et « M. Dotson est aveuglé par une lampe de poche », a déclaré un avocat de la famille, Tom Clark.

« Pourquoi ne lèverait-il pas son arme ? » dit Clark.

Une mort et une fusillade

Dotson a déclaré qu’elle descendait les escaliers lorsqu’elle a entendu un barrage de coups de feu.

«J’ai paniqué», dit-elle. «J’ai couru à l’étage et j’ai attrapé une autre arme de poing.»

Dotson a dit à ses deux enfants d’âge scolaire de composer le 911, a-t-elle déclaré, puis elle a couru en bas et a trouvé son mari allongé dans une mare de sang près de la porte d’entrée. Elle a déclaré que son instinct en tant qu’infirmière en traumatologie était de sécuriser les lieux.

Sans aucune idée de qui se trouvait dans sa cour, a-t-elle déclaré, elle a ouvert la porte moustiquaire et a tiré avec un pistolet de .9 mm, essayant d’effrayer celui qui avait tiré sur son mari. Les agents ont riposté ; elle ne savait toujours pas qui tirait, a-t-elle déclaré.

« Compte tenu du nombre de balles qui ont été tirées sur moi, il n’y a aucune raison pour que je sois ici pour vous parler aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Dans la vidéo de la caméra corporelle, Wasson crie « lève les mains » avant de tirer sur Kim Dotson. Vingt secondes plus tard, un policier identifie le groupe comme étant des policiers.

Dotson a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu l’identification. Elle a posé son arme et a commencé à vérifier le pouls de son mari. Elle n’en a trouvé aucun, a commencé la RCR et a continué à crier à ses enfants d’appeler la police, a-t-elle déclaré.

Finalement, a-t-elle déclaré, les policiers lui ont ordonné de se rendre.

«J’ai dit: ‘Quelqu’un, s’il vous plaît, venez m’aider’», se souvient-elle. « Quelqu’un a tiré sur mon mari et l’a tué. »

Quelques minutes plus tard, alors que Wasson est toujours sur les lieux, on peut l’entendre raconter ce qui s’est passé dans la vidéo de la caméra corporelle : il frappait lorsqu’il a entendu le coup de feu. Puis lui et les deux autres agents ont reculé, dit-il.

«Le mec vient à sa porte, pointe son arme à feu sur nous et nous nous engageons dans une fusillade», dit-il. « Et puis la femelle sort de la maison et elle nous le montre également. »

On ne sait pas clairement à qui Wasson parle, et il ne dit pas que les policiers se trompent de domicile. Dans leurs déclarations initiales tôt le lendemain matin, qui ont été obtenues par les avocats de Dotson, aucun des trois policiers n’a non plus raconté ce détail aux enquêteurs de la police d’État, a déclaré Clark.

Robles a contesté cette affirmation, affirmant que les policiers n’avaient pas parlé aux enquêteurs le lendemain de la fusillade.

Lorsqu’ils l’ont fait, a-t-il ajouté dans un e-mail, « les agents reconnaissent qu’ils se sont rendus à la « mauvaise » adresse ».

Peu de réponses de la police

Dotson a déclaré qu’elle avait été menottée et placée à l’arrière d’une voiture de police. Après environ une heure, avec du sang maculé sur son corps, elle a été emmenée au commissariat de police et placée dans une petite pièce avec rien d’autre qu’une robe ensanglantée, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’elle y était restée jusqu’à environ 8 heures du matin. Elle a appris plus tard que ses enfants avaient également été emmenés au poste.

À un moment donné, a déclaré Dotson, un responsable de la police d’État lui a dit que les autorités locales avaient tué son mari. On lui a demandé une déclaration, a-t-elle déclaré, mais on ne lui a donné aucun autre détail sur la mort de son mari.

Les autorités de Farmington, une ville d’environ 46 000 habitants, n’ont pas répondu à une demande de commentaires. Les responsables de la police d’État n’ont pas pu être contactés pour commenter.

« Elle a été traitée comme si elle était une criminelle », a déclaré un autre avocat de la famille, Mark Curnutt. « C’est une vraie question à se poser : quel niveau de compassion ces gens ont-ils et sont-ils capables d’en faire preuve ? »

Avec le procès, a déclaré un troisième avocat de la famille, Dotson espère sensibiliser le public à ce qui est arrivé à elle et à sa famille afin de changer la façon dont le service de police embauche, forme et supervise les agents.

La poursuite demande également des dommages-intérêts non précisés pour une conduite qu’elle qualifie de « honteuse ».