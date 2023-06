La police a abattu mes deux chiens quelques minutes après leur fuite parce qu’ils bloquaient la circulation – j’ai le cœur brisé

Un propriétaire de CHIEN a été dévasté après que la police a abattu ses deux animaux de compagnie alors qu’ils s’échappaient et se promenaient sur une route très fréquentée.

Ashley Price a rendu hommage à ses « bébés adorables » après que ses cabots aient été horriblement tués au bord d’une autoroute dans l’Idaho, aux États-Unis, par des flics.

4 Les chiens d’Ashley Price ont été horriblement abattus sur le bord de la route après leur évasion Crédit : Facebook

4 Le propriétaire a eu le cœur brisé par la mort de Great Pyrenees Boomer et Weimaraner Luna Crédit : Ashley Price/ Facebook

Ses chiens bien-aimés, Luna et Boomer, avaient paralysé la circulation sur l’Interstate 84 à Heyburn lundi.

Les cabots s’étaient enfuis de son jardin arrière clôturé pendant qu’Ashley était hors de la ville et était pris en charge par l’un de ses proches.

Le couple, un Great Pyrenees et un Braque de Weimar, s’est ensuite promené fatalement sur la route animée, forçant les automobilistes à les esquiver pendant que la circulation s’arrêtait.

La police avait d’abord été appelée sur les lieux pour évaluer la congestion, tandis que les conducteurs risquaient leur propre vie en essayant d’attraper les chiens.

Mais comme leurs tentatives se sont avérées infructueuses, les flics sont arrivés pour trouver les deux gros animaux en liberté.

Les agents ont tenté de les faire sortir des voies très fréquentées – où les conducteurs atteignent des vitesses allant jusqu’à 80 mph – avec des sifflets et des cris, mais en vain.

« Reconnaissant que la circulation était dense pour le Memorial Day, et craignant pour le public automobile avec un grand potentiel de collisions par l’arrière à 80 mph, les officiers ont pris la décision de tirer sur les chiens à 18h03 », a déclaré la force dans une explication. .

« Chaque chien a été abattu une fois et retiré de la chaussée », indique le communiqué de presse.

Des images de l’incident pénible qui s’est déroulé devant des automobilistes horrifiés ont été partagées sur Facebook par Stephanie Carsner.

Le clip effrayant montre le moment où l’un des chiens s’effondre sur le bord de la route après avoir été abattu par un policier.

Décrivant les chiots comme « non agressifs », Stephanie a affirmé qu’elle avait désespérément essayé de les capturer tous les deux, incitant les flics à demander si elle était leur propriétaire.

Elle a écrit dans un message: «(Il) m’a dit que je devrais être à la maison, puis m’a dit qu’il allait leur tirer dessus.

« J’ai crié non, il ne l’est pas parce que je suis là en tant que sauvetage et moi-même et des dizaines d’autres avions presque les chiens en main. »

La vidéo a depuis suscité l’indignation sur les réseaux sociaux alors que les amoureux des animaux ont critiqué la gestion de l’incident par la police.

La propriétaire des chiens tragiques a maintenant rompu son silence sur la mort de ses « bébés à fourrure » dans un post Facebook déchirant.

Ashley a remercié les braves passants qui avaient tenté de sauver les chiens de la route dangereuse.

Elle a écrit: «Nous sommes également TRÈS soulagés qu’aucun autre accident ne se soit produit parce qu’ils étaient sur la route.

«Nous voulons juste clarifier certaines choses. Nous étions hors de la ville et nos bébés à fourrure étaient pris en charge par des parents.

«Nous les aimons et ils ont été très bien pris en charge.

« Nous vivons à la campagne et nous avons un jardin clôturé et un grand parc à chiens clôturé dans lequel ils passent chaque jour à jouer. »

Elle a expliqué qu’elle avait vérifié ses cabots vers 17 heures via une caméra de surveillance et que les deux étaient toujours en sécurité dans leur chenil.

Ashley a déclaré qu’ils s’étaient ensuite échappés et avaient atteint la maison d’un voisin 35 minutes plus tard, avant que la police de Heyburn ne soit ensuite appelée à 17h50.

Le propriétaire a poursuivi: «Nos bébés ont été tués par balle à 18h03.

« Ce sont les seuls faits dont nous disposons pour le moment et nous avons été en communication avec le chef de la police et nous irons demain pour visionner leurs vidéos à partir de caméras de tableau de bord et corporelles. »

Elle a exhorté toute personne disposant d’autres images de l’incident à entrer en contact.

La police a fait référence à la publication de la vidéo de Stéphanie dans le communiqué de presse, affirmant qu’elle mettait en évidence les dangers de s’arrêter sur une autoroute.

Les responsables ont déclaré que l’incident faisait toujours l’objet d’une enquête tout en ajoutant qu’ils étaient conscients que le clip était difficile à regarder.

« Ces circonstances ne sont pas faciles pour les premiers intervenants ou le public », ont-ils ajouté.

Mais Stéphanie a riposté aux flics, affirmant qu’elle remettait en question les informations diffusées par la force et a appelé au licenciement des officiers.

Elle a demandé « justice pour ces bébés à fourrure » et a déclaré qu’une armée d’habitants indignés avait l’intention de faire part de leurs préoccupations à une prochaine réunion du conseil municipal après avoir affirmé que le maire Dick Gilbraith avait ignoré leurs appels.

4 Des témoins ont déclaré avoir tenté de sauver les chiens « non agressifs » de la route très fréquentée Crédit : Ashley Price/ Facebook