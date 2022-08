La Polestar 6 Electric Roadster prévue pour 2026, basée sur le concept O2

La société suédoise de voitures de performance Polestar a annoncé aujourd’hui son intention de mettre en production un cabriolet électrique à partir de 2026. Surnommé Polestar 6, le roadster électrique sera basé sur le magnifique Concept de cabriolet électrique Polestar O2 qui a fait ses débuts plus tôt cette année, avec des réservations ouvertes aux clients intéressés à partir d’aujourd’hui.

Le concept O2 est revenu en mars sur le lien entre “trop ​​beau pour être vrai” et “une chose sûre”. D’une part, les ventes de convertibles sont en baisse dans l’industrie depuis des années. D’autre part, le marché haut de gamme est assez résistant à cette contraction et le partage de plate-forme modulaire de véhicules électriques de Polestar pourrait maintenir les coûts de développement et de production suffisamment bas pour justifier un modèle convertible à faible volume.

L’Etoile polaire



La Polestar 6 sera basée sur le même plate-forme en aluminium collé comme annoncé précédemment Berline Polestar 5 et la même architecture électrique haute performance de 800 volts offrant jusqu’à 884 chevaux (650 kilowatts) de son groupe motopropulseur à deux moteurs et environ 663 livres-pied de couple. Polestar vise un sprint de 0 à 62 mph en 3,2 secondes et une vitesse de pointe de 155 mph. La portée, les vitesses de charge et les prix attendus seront publiés plus près de la fenêtre de lancement de 2026.

Polestar prévoit un lancement de 500 modèles Polestar 6 LA Concept Edition pour le cabriolet à toit rigide avec un style inspiré du concept car. Celles-ci arboreront une finition extérieure bleu ciel exclusive, les jantes 21 pouces du concept Polestar O2 et un intérieur en cuir clair. Chacune des 500 éditions spéciales sera également numérotée de manière unique.

Le concept Polestar O2 est un magnifique véhicule électrique convertible à toit rigide Voir toutes les photos



La caractéristique la plus folle de l’O2 est un “drone cinématographique autonome” qui peut être déployé à partir du concept roadster à des vitesses allant jusqu’à 56 mph pour suivre la voiture sur la route et capturer des clips vidéo qui peuvent être édités et partagés à partir du tableau de bord. Nous sommes à peu près sûrs que ce morceau ne fera pas son chemin dans la production de la Polestar 6.

La gamme électrique de Polestar devrait croître considérablement au cours des prochaines années. Après le hot rod hybride rechargeable Polestar 1 berline — puisque arrêté en 2021 — et le courant Fastback tout électrique Polestar 2le constructeur suédois de voitures performantes prévoit de lancer un VUS Polestar 3 l’année prochaine, suivie de la Berline Polestar 5 en 2024 et, maintenant, le cabriolet Polestar 6 en 2026. Cela laisse un Trou en forme de 4 Polestar dans sa programmation qui, nous l’espérons, sera bientôt remplie.