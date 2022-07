La polémique sur les interventions de déparasitage, expliquée

Supposons que vous souhaitiez contribuer à améliorer la vie des personnes les plus pauvres du monde. Il y a beaucoup d’organisations qui travaillent sur ce problème – construire des écoles, creuser des puits d’eau, vacciner les enfants, fournir des soins médicaux. Comment déterminez-vous lesquels peuvent aider efficacement le plus de personnes avec votre don ?

C’est la question à laquelle l’évaluateur caritatif GiveWell a cherché à répondre lors de son lancement en 2007. C’est une question compliquée qui touche au cœur de ce qui rend l’altruisme efficace difficile, et aujourd’hui je veux me concentrer sur un aspect clé de celui-ci.

Imaginez que vous comparez deux interventions potentielles. L’un d’eux a de nombreuses preuves de son bon fonctionnement, et dans ce cas, nous pouvons être à peu près sûrs que les effets sont réels et substantiels. Un bon exemple serait la distribution de moustiquaires qui protègent contre la transmission du paludisme. C’est bien étudié, les effets et effets secondaires sont bien connus, et ça sauve beaucoup de vies.

L’autre intervention potentielle est beaucoup plus incertaine. Certaines recherches de haute qualité suggèrent que cela pourrait avoir des effets transformateurs massifs. Cette recherche a été débattue sans fin et elle est largement retenue – mais d’autres études sur d’autres populations n’ont pas trouvé d’effets aussi importants. Cette intervention est très bon marché, donc si ça marche, ce serait une affaire incroyable. Mais cela pourrait ne rien faire du tout.

Laquelle de ces propositions est la « meilleure charité » ?

Le retour de la guerre des vers

L’Organisation mondiale de la santé estime que 1,5 milliard de personnes dans le monde, principalement dans les endroits les plus pauvres de la planète, luttent contre les infections par les vers helminthes, tandis que plus de 200 millions sont touchées par un autre type de vers parasite appelé douves sanguines. Ces vers se nourrissent généralement des tissus de l’hôte et peuvent provoquer de l’anémie, de la malnutrition et des complications de santé potentiellement importantes.

En 2003, l’économiste Michael Kremer, lauréat du prix Nobel, a publié les résultats d’un vaste essai contrôlé randomisé (ECR) concluant que le déparasitage des écoliers au Kenya, où les parasites intestinaux sont très courants, avait d’importants effets à long terme sur le revenu à vie, probablement grâce à la les élèves sont en meilleure santé et manquent moins de temps à l’école pour cause de maladie. En conséquence, de nombreux pays touchés ont lancé ou intensifié des programmes de traitement des parasites intestinaux.

Mais l’étude de Kremer n’était pas le dernier mot sur le déparasitage, de nombreux experts internationaux en développement se demandant si le déparasitage fonctionnait réellement aussi bien que son article l’implique. Certains chercheurs ont prétendu “démystifier” l’étude de Kremer, suivis par d’autres experts démystifiant la démystification.

D’autres études sur le déparasitage de différentes populations ont eu du mal à trouver des effets à long terme aussi importants, bien qu’elles constatent que les enfants prennent plus de poids une fois leurs parasites traités. C’est un bon signe, mais pas suffisant pour faire de la vermifugation une organisation caritative de santé de premier plan à elle seule.

Tout au long de cette controverse, GiveWell a continué à recommander certains organismes de bienfaisance travaillant à éliminer les parasites intestinaux. Mais ce n’est pas parce qu’ils sont résolument du côté pro-vermifuge d’un débat connu sous le nom de “guerre des vers”.

“Nous pensons qu’il existe des preuves solides que l’administration de médicaments vermifuges réduit les charges de vers, mais des preuves plus faibles sur la relation causale entre la réduction des charges de vers et l’amélioration des résultats dans la vie”, lit-on dans la toute première phrase de leur examen d’un organisme de bienfaisance vermifuge. “Nous considérons le déparasitage comme un programme prioritaire étant donné la possibilité d’avantages importants à faible coût.”

En d’autres termes, la logique du déparasitage est actuellement la suivante : il n’est pas encore clair si la lutte contre les parasites intestinaux a un effet important sur la santé à long terme et donc sur les résultats de la vie. Mais comme c’est si bon marché et force ont ces énormes avantages, c’est une bonne utilisation de l’argent dans le domaine bondé des moyens d’améliorer la vie des personnes dans l’extrême pauvreté même s’il est raisonnablement susceptible de ne pas fonctionner aussi bien que prévu.

Comme tout conflit de longue durée, les guerres des vers éclatent de temps en temps – et elles l’ont fait au cours des dernières semaines. Dans un récent épisode du podcast sur la nutrition Phase d’entretien, l’ancien journaliste du HuffPost Michael Hobbes a fait valoir que le déparasitage est probablement inutile. Je pense qu’il exagère l’argument, mais il a raison force pas grand-chose (au-delà de l’élimination directe des parasites intestinaux, ce que tout le monde s’accorde à dire).

Mais notre grand désaccord n’est pas de savoir si le déparasitage a ou non des effets majeurs à long terme. Il s’agit de savoir quoi faire avec cette incertitude.

Vous ne pouvez pas éviter d’agir dans l’incertitude

Je parle à des gens qui sont enthousiasmés par le travail sur les interventions mondiales en matière de pauvreté et de santé, mais sceptiques quant à des projets comme essayer de faire avancer le développement de l’intelligence artificielle ou d’empêcher la prochaine pandémie. Cette position est souvent formulée en termes de vouloir faire des choses avec certain avantages au lieu de choses avec incertain avantages. En d’autres termes, vouloir être sûr que vous faites vraiment du bien dans le monde.

Certaines interventions sont beaucoup plus sûres que d’autres. Les preuves concernant les traitements contre le paludisme sont beaucoup moins confuses que les preuves concernant le déparasitage, et si quelqu’un me dit que la certitude est très importante pour lui, je lui recommande de faire un don aux efforts de lutte contre le paludisme plutôt qu’au déparasitage.

Mais fondamentalement, je pense que faire tout le bien que nous pouvons – et s’attaquer aux problèmes les plus difficiles et les plus importants du monde – nécessite d’accepter l’incertitude et d’être prêt à agir même lorsque nos preuves sont mitigées. Les interventions où toutes nos recherches pointent dans la même direction sont rares.

Malgré tous nos efforts, l’incertitude demeure. Mais il n’est ni responsable ni efficace de refuser d’agir selon votre meilleure compréhension actuelle jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de preuves pour dissiper cette incertitude. Au lieu de cela, vous devriez faire ce que vous pensez être le mieux actuellement, en tenant compte de toutes vos incertitudes, et être prêt à changer de cap si vous vous trompez.

Cela pourrait signifier écrire une recommandation comme celle que GiveWell propose pour le déparasitage, qui se lit assez bizarrement si vous êtes habitué à des recommandations caritatives plus typiques. Il dit plus ou moins directement “nous ne savons pas si cela fonctionne, mais si c’est le cas, les avantages sont suffisamment importants pour que cela en vaille la peine”.

GiveWell recommandant le déparasitage tout en reconnaissant qu’il n’est pas clair si l’intervention a les effets à long terme espérés a déconcerté certains critiques. “GiveWell a doublé ses conseils” pour soutenir les programmes de déparasitage, tout en disant ouvertement qu’il n’est pas clair s’ils ont des effets à long terme, a écrit la philosophe Kate Manne dans un article récent affirmant que l’incertitude concernant le déparasitage devrait saper toute la prémisse d’un altruisme efficace . “C’est difficile à concilier avec leurs conseils de continuer à donner.”

Mais la réconciliation est assez simple : pour faire le plus de bien possible, il faut parfois agir sur des preuves mitigées et limitées. Cela peut signifier soutenir le déparasitage tout en disant ouvertement qu’il n’est pas clair à quel point cela fait du bien. Cela peut également signifier travailler sur un problème à plus long terme comme développer un vaccin contre le paludisme ou décourager la prolifération nucléaire ou trouver un développement sûr de l’IA, où il est très difficile de dire à l’avance si votre travail fera une différence.

Cela ne devrait pas être considéré comme une excuse pour faire ce que vous voulez sans examiner toutes les preuves. (C’est une recette pour un altruisme inefficace.) Mais cela signifie souvent que lorsque vous aurez résumé toutes ces preuves, cela n’offrira pas de certitude, juste une meilleure estimation – et vous devrez encore avancer.

Les guerres des vers montrent que vous ne pouvez pas échapper à ce défi, même si vous travaillez sur des interventions recommandées par des économistes lauréats du prix Nobel soutenus par RCT.

Correction : Michael Hobbes était auparavant journaliste au HuffPost, pas à BuzzFeed.