La polémique fait rage autour du but du Japon en Coupe du monde

L’Allemagne a été renvoyée du Qatar après le triomphe choc du Japon contre l’Espagne

La superbe victoire du Japon en Coupe du Monde de la FIFA contre l’Espagne a été éclipsée par un débat houleux sur la question de savoir si le but d’Ao Tanaka en seconde période aurait dû être maintenu, le ballon semblant franchir la ligne de but dans la préparation.

La nation asiatique s’est confirmée comme vainqueur improbable du groupe E lors d’une nuit de drame intense au Qatar au cours de laquelle elle a remporté une victoire contre l’Espagne, ancien vainqueur de la Coupe du monde.

Le résultat a renvoyé l’Allemagne, quadruple vainqueur, à sa deuxième sortie consécutive de la phase de groupes de la Coupe du monde, malgré l’équipe de Hansi Flick qui a battu le Costa Rica au stade Al Bayt.

La conclusion du groupe E, cependant, ne s’est pas déroulée sans drame.

Le vainqueur de Tanaka a été soumis à une longue vérification VAR pour déterminer si le ballon avait franchi la ligne de but avant d’être coupé à travers la surface par Kaoru Mitoma – avec un examen médico-légal des images suggérant que le ballon était resté partiellement en jeu.

Les petites marges et les implications gigantesques qui l’accompagnent ont suscité un large éventail de réactions, certains louant la technologie pour identifier quelque chose que l’arbitre a manqué et d’autres déplorant l’interjection comme trop officieuse et comme étant en dehors de l’esprit de l’arbitre. Jeu.

Si ce ballon était exclu, l’Allemagne passerait en huitièmes de finale 😱 pic.twitter.com/PcceKn0AIW — ESPN FC (@ESPNFC) 1 décembre 2022

La perception et l’angle sont tout !!! pic.twitter.com/mzF7YXnQiX – Nick Levett (@nlevett) 1 décembre 2022

Des examens approfondis des images semblent montrer que le ballon était en jeu tout au long et que le but est aussi légitime que n’importe quel autre – mais cela n’a pas empêché certains fans d’exprimer leurs objections en ligne.

“C’est dedans“, a déclaré un fan en ligne.

“Les gens ne comprennent vraiment pas la perspective et les angles. Regardez-le de haut en bas. C’est ainsi qu’ils déterminent la ligne de but. Même chose. C’est légèrement dedans. Le bas de la balle ne touche pas la ligne mais le bord de la balle est dans la largeur de la ligne.”

Un autre n’en était pas si sûr.

“Cela n’a absolument aucun sens, si aucun ballon ne touche physiquement la ligne, alors aucun ballon n’est physiquement dans le champ de jeu. ça m’a l’air simple,” ils ont écrit

Regarde ça pic.twitter.com/mAN1ppyXHY — メヒコ 1/14 CDMX ePrix現地観戦予定 (@F1GTSF) 2 décembre 2022

🎥 Angle de caméra différent = perspective différente 😅 Le Japon contre l’Espagne a livré le drame et divisé les opinions hier soir #Coupe du monde Fifa pic.twitter.com/O9SznKG2P1 – Quotidien du football (@footballdaily) 2 décembre 2022

Cependant, malgré les opinions partagées en ligne, les images VAR officielles semblent tomber du côté japonais du débat – d’autres soulignant également que le ballon apparaît ou non en fonction de l’angle de la caméra à partir duquel les images sont tournées.

Dans tous les cas, le résultat final est le même. Le but miracle du Japon les a couronnés comme des vainqueurs de groupe improbables, propulsant l’Espagne à la deuxième place.

Pour l’Allemagne, c’est encore plus la misère de la Coupe du monde après ses échecs en Russie il y a quatre ans.

Et tandis que les fans souligneront la marge incroyablement petite qui a accéléré leur voyage de retour, c’est finalement leur propre échec contre le Japon lors de leur défaite surprise 2-1 la semaine dernière qui les a fait plier bagages, et qui conduira sans aucun doute à une enquête sérieuse sur encore un autre échec allemand sur la plus grande scène du football mondial.

