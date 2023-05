La pole dance sexy de Nia Sharma en soutien-gorge de sport rose, bas de bikini met le feu à Internet, regardez

La star de la télévision Nia Sharma a travaillé très dur pour se tailler une place dans l’industrie du divertissement indienne et il ne serait pas faux de dire que Nia Sharma est actuellement la superstar de la télévision.

Nia Sharma est très active sur les réseaux sociaux et continue de partager ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instragram. Nia Sharma a un énorme fan qui suit sur Instagram.

Nia Sharma est l’une des meilleures danseuses en matière d’actrices de télévision. Nia Sharma est également une danseuse de pôle formée et elle continue de partager des vidéos d’elle-même en train de faire de la pole dance. Maintenant, une vieille vidéo de Nia Sharma montrant ses talents de pole dance est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo de retour virale, Nia Sharma a l’air chaude et sexy dans un soutien-gorge de sport rose et un bas de bikini blanc.

Regardez la vidéo virale ici :







Nia Sharma avait partagé la vidéo sur son Instagram l’année dernière. « La barre me manque… ces genoux et ces cuisses meurtris… la douleur corporelle atroce ! Toujours prêt pour tout cela à nouveau », avait légendé Nia Sharma dans le post.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Nia Sharma a été vue pour la dernière fois dans le clip Daiyya Daiyya. La chanson est chantée par Neha Kakkar. Nia Sharma avait commencé sa carrière d’actrice avec l’émission télévisée Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai. Nia Sharma a participé à plusieurs émissions de téléréalité telles que Khatron Ke Khiladi 8 et Bigg Boss OTT.