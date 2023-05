La pole dance sexy de Nia Sharma en soutien-gorge de sport bleu, pantalon chaud brûle Internet, regardez

Nia Sharma est actuellement l’une des plus grandes stars de la télévision en Inde et il ne serait pas faux de dire que Nia Sharma a travaillé très dur pour réussir dans l’industrie du divertissement indienne. Nia Sharma est connue pour son sens vestimentaire élégant et son attitude audacieuse. L’actrice chaude et sexy est également très active sur les réseaux sociaux et elle continue de publier ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instragram. La plupart des vidéos et des photos partagées par Nia Sharma deviennent virales car elle bénéficie d’un énorme nombre de fans sur Instagram.

Nia Sharma est également une danseuse très talentueuse et vous seriez surpris de savoir qu’elle est une danseuse de pôle formée. Nia Sharma continue de partager les vidéos d’elle-même pratiquant la pole dance. Maintenant, une vieille vidéo de Nia Sharma montrant ses talents de pole dance est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo de retour virale, Nia Sharma a l’air chaude et sexy dans un soutien-gorge de sport blu et un pantalon chaud blanc.





Nia Sharma avait partagé la vidéo sur son Instagram l’année dernière. « @lipsa893 m’a dit que j’allais très bien pour #day3 et tout ce qu’il faut, c’est un petit Taarif pour me remonter le moral », avait légendé Nia Sharma.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Nia Sharma a été vue pour la dernière fois dans le clip vidéo Daiyya Daiyya pour la courte série Web Hunter. Neha Kakkar a chanté la chanson. Nia Sharma avait commencé sa carrière d’actrice avec l’émission télévisée Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai. Nia Sharma a participé à plusieurs émissions de téléréalité telles que Khatron Ke Khiladi 8 et Bigg Boss OTT.