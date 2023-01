La poitrine de Jeremy Renner a été «écrasée» par un chasse-neige, révèle le journal des appels du 911 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

Oeil de faucon Star Jérémy Renner51 ans, a subi un terrible accident impliquant un snowcat le 1er janvier, et maintenant, un journal des appels 911 obtenu par TMZ le 4 janvier a révélé que la poitrine de l’acteur aurait été “complètement écrasée” lors de l’incident. De plus, le journal affirmait que Jeremy avait des « difficultés extrêmes » à respirer au moment de l’accident du chasse-neige. Le journal des appels indiquait également que l’homme de 51 ans “saignait abondamment” de la tête et souffrait d’autres “blessures inconnues”. Il aurait même été entendu « gémir » en arrière-plan au moment de la blessure. Il est important de noter que HollywoodLa Vie a contacté le PIO local et ils n’ont pas pu confirmer la validité du fait que l’étoile “gémissait” en arrière-plan de l’appel.

Plus à propos Jérémy Renner

Le journal des appels au 911 signalé survient juste un jour après que le comté de Washoe a tenu une conférence de presse pour publier des détails sur la question. Shérif local Darin Balaam a révélé que Jeremy tentait de sortir la voiture d’un membre de la famille de la neige lorsque son chasse-neige PistenBully l’a écrasé. L’incident a entraîné la “blessure critique” du beau gosse d’Hollywood et a également été hospitalisé. “M. Renner est allé chercher son PistenBully, ou snowcat – un très gros équipement de déneigement pesant au moins 14 330 livres – dans le but de faire avancer son véhicule. Après avoir réussi à remorquer son véhicule personnel de son emplacement bloqué, M. Renner est sorti de son PistenBully pour parler à un membre de sa famille », a déclaré Darin à l’époque.

Malheureusement, lorsque Jeremy est allé remonter dans le véhicule, c’est à ce moment-là que les choses ont changé. « Dans le but d’arrêter le PistenBully qui roule, M. Renner tente de reprendre le siège du conducteur du PistenBully. D’après notre enquête, c’est à ce moment-là que M. Renner est écrasé par le PistenBully », a ajouté le shérif. L’officiel a également confirmé qu’aucun jeu déloyal ne serait impliqué dans l’accident de Jeremy.

L’acteur de Marvel a rompu son silence à ce sujet le 3 janvier via Instagram. “Merci à tous pour vos aimables paroles”, a-t-il sous-titré le selfie depuis son lit d’hôpital mardi. «Je suis trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie de l’amour à tous. Beaucoup de ses 19 millions de followers ont inondé la section des commentaires du message de bons vœux pour le père d’un enfant. “Obtenez bientôt Hawkeye, en vous envoyant mon amour et mon soutien”, a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: “Vous avez l’air incroyable tout compte fait !! Prions pour une guérison et un rétablissement complets ! » Au moment de l’accident, TMZ a également signalé qu’un voisin avait été témoin de la tragédie et s’était précipité pour aider Jeremy. Le voisin qui aurait été médecin “a mis un garrot sur sa jambe jusqu’à l’arrivée des ambulanciers”, affirme le média.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Les nombreux amis célèbres de Jeremy ont également profité de la section des commentaires pour lui souhaiter un prompt rétablissement et envoyer leur amour. “Envoyer de l’amour à votre façon” Comment j’ai rencontré votre mère alun Cobie Smulders a écrit, alors que l’animateur de télévision Jimmy Fallon a ajouté: “Beaucoup d’amour pour toi, mon pote.” Même Carnaval Row Star Orlando Bloom s’est assuré d’envoyer son amour à Jeremy. “Envoi de prières brah”, a écrit l’acteur de 45 ans. D’autres bons voeux sont venus des autres amis du natif de Californie comme Verre Oignon Star Kate Hudsonactrice Penelope Cruz, Jolies petites menteuses alun Ashley Benson, et beaucoup plus. Jeremy est le fier papa de sa fille de neuf ans, Ava Rennerqu’il a accueilli avec son ex-femme, Sonni Pacheco.

Lien connexe En rapport: Olivia Hussey : 5 choses à propos de la star de “Roméo et Juliette” à 15 ans qui poursuit pour 500 millions de dollars pour une scène de nu

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.