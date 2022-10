La poissonnière gagne 200 000 dollars par an dans le Massachusetts

Bien qu’ils aient vendu l’entreprise au distributeur de produits alimentaires spécialisés Chefs ‘Warehouse en 2021, Ramsden et son mari restent activement impliqués dans l’entreprise que sa famille a créée.

L’homme de 53 ans est une poissonnière de quatrième génération dans le Massachusetts. Son arrière-grand-père a fondé Foley Fish en 1906, et c’est dans la famille depuis. Ramsden et son mari l’ont acheté à ses parents en 2004.

Au fil des ans, Rasmden a joué un rôle dans presque tous les aspects de l’entreprise Foley Fish, de l’emballage du poisson à la construction d’une présence sur les réseaux sociaux. Son salaire annuel a commencé à 23 000 $ à la sortie de l’université et elle a gagné 200 000 $ en 2021, lorsque l’entreprise a été vendue. Son titre officiel était plus récemment celui de vice-présidente des ventes, mais elle est mieux connue sous le nom de poissonnière.

Bien que le monde ait beaucoup changé depuis que son arrière-grand-père a commencé à vendre du poisson, Ramsden dit que l’entreprise se ressemble toujours : “Nous nous concentrons uniquement sur le fait de couper le poisson du bateau, de l’emballer le plus rapidement possible et de faire demi-tour. à nos clients.”