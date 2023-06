La poigne de fer de Poutine s’est gravement affaiblie après la marche des mercenaires de Wagner sur Moscou

Lorsque Yevgeny Prigozhin a juré avec colère vendredi soir que lui et des milliers de ses combattants Wagner allaient marcher en Russie pour viser ce qu’il considère comme la direction militaire incompétente et corrompue du pays, le Kremlin a qualifié l’acte de mutinerie et a menacé de l’emprisonner pendant 20 ans. années.

Mais 24 heures plus tard, alors qu’un convoi de Wagner se trouve à seulement 200 kilomètres de la capitale, il y a eu brusque volte-face.

Il est apparu que le pays avait évité un coup d’État potentiel – et Prigozhin, une prison russe.

Il a salué une petite foule de partisans alors qu’il était conduit dans une camionnette noire à Rostov-on-Don, une ville près de la frontière ukrainienne.

Le Kremlin dit qu’il était destiné à la Biélorussie. Les responsables affirment qu’un accord a été négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko pour désamorcer la situation et éviter les effusions de sang.

REGARDER | Le soulèvement pourrait devenir « une faiblesse qui sera exploitée », déclare un professeur Comment un bref soulèvement de mercenaires pourrait révéler la faiblesse du régime de Poutine Si le président russe Vladimir Poutine n’est pas en mesure de reprendre des forces après que les combattants de l’armée privée de Wagner aient brièvement entrepris une marche sur Moscou, cela pourrait devenir « une faiblesse qui sera exploitée, d’une manière ou d’une autre, par des factions en Russie qui l’ont craint dans le passé », selon Aurel Braun, professeur de sciences politiques à l’Université de Toronto.

Bien que beaucoup de choses restent floues sur l’accord et la période tumultueuse qui l’a précédé, les observateurs politiques estiment que la tentative de rébellion a rendu le président Vladimir Poutine plus vulnérable.

« Je ne vois pas comment Poutine survivra à cela parce que Poutine serait tellement affaibli s’il devait conclure un accord avec un gars qui l’a ouvertement défié », a déclaré Sergey Radchenko, professeur à la Johns Hopkins Advanced School for International Studies, qui enseigne actuellement. à l’Université de Cardiff au Pays de Galles.

Le Kremlin soutient que Poutine n’a jamais quitté Moscou même s’il a été rapporté que des avions gouvernementaux ont quitté la capitale.

C’est plus de 12 heures après que Prigozhin a annoncé sa rébellion que Poutine a prononcé un discours à la télévision d’État où il a parlé de trahison et de trahison et a déclaré que « les troubles internes sont une menace mortelle » pour l’État russe.

Des mesures anti-terroristes ont été mises en place dans la ville de Moscou, et des barrages routiers ont été mis en place ainsi que des positions tenues par des policiers avec des mitrailleuses.

Scénarios évités après la conclusion d’un accord

Quand il a semblé que Wagner allait entrer dans la capitale, Radchenko a déclaré à CBC News qu’il voyait trois scénarios possibles : il pensait que cela pourrait conduire à l’éviction de Poutine, à la disparition de Prigozhin ou à une violente guerre civile.

Au lieu de cela, Prigozhin aurait quitté le pays et les responsables du Kremlin ont déclaré avoir abandonné les poursuites pénales contre lui.

REGARDER | « Je ne pense pas que ce soit encore fini » entre Poutine et Prigozhin, selon un expert « Les gants sont coupés » entre Poutine et le chef de Wagner, selon un ancien officier britannique La brève révolte des combattants mercenaires qui ont déferlé sur la majeure partie du chemin vers Moscou et la guerre des mots entre le président russe Vladimir Poutine et le chef du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin représentent une nette séparation entre les deux, selon l’analyste de l’industrie de la défense et ancien officier de l’armée britannique Nicholas Drummond .

Le porte-parole de Poutine, Dmitry Peskov, a déclaré que la Russie ne poursuivrait pas les combattants de Wagner qui ont avancé vers la capitale.

Radchenko est très sceptique quant à l’accord apparent pour la désescalade, car il dit que l’histoire a montré que Poutine, Prigozhin et Loukachenko ne peuvent pas faire confiance.

« C’est un match de shadowboxing et nous devrons voir qui sortira vainqueur. »

Sergey Markov, un politologue basé à Moscou qui a déjà conseillé Poutine, a déclaré à CBC News qu’il pensait qu’il y aurait une sorte de compromis.

Markov a prédit que Poutine pourrait renvoyer le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le général en chef Valery Gerasinmov afin d’apaiser Prigozhin, qui avait autrefois été assez proche du président russe.

Shoigu et Gerasinmov n’ont pas été vus ni entendus publiquement pendant le déroulement de la tentative de rébellion.

Plus tôt samedi, un char avec un drapeau du groupe Wagner avec le mot « Sibérie » écrit sur le devant en russe était stationné devant le quartier général du district militaire sud à Rostov-sur-le-Don. (The Associated Press)

Prigozhin, qui avait déjà été reconnu coupable de vol, s’est retrouvé dans le cercle de Poutine après avoir gravi les échelons après sa sortie de prison.

Il a commencé par diriger un stand de hot-dogs, mais s’est ensuite transformé en traiteur gouvernemental et finalement en chef de milice.

REGARDER | Qui est Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe Wagner ? « C’est un homme vicieux et brutal »: le groupe russe Wagner dirigé par un ex-détenu lié à Poutine Qui est Evgueni Prigojine ? David Common, de CBC, enquête sur ce que l’on sait de l’homme à la tête du groupe Wagner, des mercenaires privés russes menant une bataille sanglante à Bakhmut, en Ukraine.

Le soulèvement pourrait être un « présage », déclare un général à la retraite

Ces derniers mois, Prigozhin a déclenché des tirades de plus en plus furieuses contre les hauts gradés militaires russes qu’il a accusés d’incompétence et de mensonge à Poutine sur les réalités du champ de bataille en Ukraine.

Le 5 mai, dans une vidéo publiée par son service de presse, Prigozhin se tenait devant une rangée de corps ensanglantés hurlant dans une diatribe lacée sur la façon dont le ministère russe de la Défense privait ses combattants de munitions, et ils mouraient en grand nombre alors que ils se sont battus pour contrôler Bakhmut.

« Les responsables iraient en enfer », a crié Prigozhin.

Deux semaines plus tard, Wagner a déclaré qu’il contrôlait Bakhmut, mais Prigozhin a révélé en ligne que le groupe de mercenaires avait perdu 20 000 combattants, dont la moitié étaient des condamnés recrutés dans les prisons russes.

Lorsque le ministère russe de la Défense a annoncé que les combattants mercenaires en Ukraine devaient signer des contrats avec l’armée avant le 1er juillet, Prigozhin a refusé.

Un ouvrier retire samedi une publicité pour le groupe Wagner dans la périphérie de Saint-Pétersbourg. (Anton Vaganov/Reuters)

Quelques heures avant de lancer ce qu’il a appelé sa « marche pour la justice », Prigozhin a déclaré que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait menti sur la justification de l’invasion de l’Ukraine.

« A quoi servait la guerre ? La guerre était nécessaire pour que Shoigu reçoive une star du héros », a-t-il déclaré dans une vidéo qu’il a publiée sur sa chaîne de médias sociaux.

« Le ministère de la Défense essaie de tromper le public, de tromper le président et de raconter une histoire selon laquelle il y a eu une agression folle de la part de l’Ukraine, que – avec l’ensemble du bloc de l’OTAN – l’Ukraine prévoyait de nous attaquer », a-t-il déclaré.

Alors que Prigozhin a surtout évité toute critique directe de Poutine, lancer une rébellion contre les hauts gradés de l’armée est une attaque contre son régime, selon le général à la retraite de l’armée britannique Richard Barrons.

« C’est peut-être un signe avant-coureur », a déclaré Barrons dans une interview à Reuters. « La fracture du régime qui siège autour du président Poutine… est bien réelle. »