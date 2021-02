Lauréat national de la jeunesse poète Amanda Gorman est monté sur scène au Super Bowl LV afin d’honorer trois héros qui ont aidé leur communauté et au-delà au cours d’une année très difficile.

Gorman, 22 ans, a fait la une des journaux lorsqu’elle s’est adressée au président Joe Bidencérémonie d ‘inauguration le 20 janvier, interprétant son poème «The Hill We Climb». Elle est devenue la plus jeune poète à parler de la transition du pouvoir.

Le 7 février, elle est apparue lors d’une partie pré-enregistrée au Super Bowl dans un manteau bleu glam par Moschino pour réciter son poème « Chorus of the Captains » sur les « vrais capitaines » américains du Super Bowl. Son poème nommé professeur Trimaine Davis, infirmière Suzie Dorner et vétéran de la marine James Martin.

De Martin, Gorman a déclaré: « James a ressenti les blessures de la guerre / Mais ce guerrier partage toujours / Sa maison avec des enfants à risque / Pendant COVID, il a même prêté un coup de main / Football en direct pour la famille et les fans. »

Selon Sports illustrés, Martin, de Pittsburgh, est un vétéran de la Marine et fait du bénévolat pour le projet Wounded Warrior.