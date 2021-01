«Et cela a donc été une grande partie de ma propre pathologie de la parole», a-t-elle poursuivi. «C’est pourquoi je l’ai inclus dans le poème inaugural. De plus, au-delà, je pense Hamilton est juste un si grand morceau culturel américain de ce que signifie être un meilleur pays. C’était vraiment difficile pour moi de ne pas simplement copier et coller «My Shot» et l’envoyer par courriel au comité. Comme, « Voici mon poème, nous y voilà! » Mais je cite mes sources, c’est pourquoi j’ai tweeté sur Hamilton. Je suis vraiment fier d’y intégrer cela. «

Amanda, qui est la plus jeune poète inaugurale, a pris à Twitter après avoir livré le travail et étiqueté Lin-Manuel avec: « Avez-vous attrapé les 2 références @HamiltonMusical dans le poème inaugural? Je ne pouvais pas m’en empêcher! »

Une de ces références est sa ligne, « L’histoire a les yeux sur nous », qui rappelle le numéro de la comédie musicale, « L’histoire a les yeux sur vous ».