La poésie slam de Priya Malik “Je ne suis pas une petite amie cool” est brutalement traînée sur Twitter

Les mérites de la poésie parlée ou slam ont longtemps été remis en question par les utilisateurs des médias sociaux. Maintenant, un tel poème interprété par Priya Malik (de la renommée de Bigg Boss) est torréfié par les utilisateurs de Twitter qui l’ont appelé “grincer des dents”. Le poème, intitulé “Je ne suis pas une petite amie cool”, parle de la façon dont le narrateur serait demandant où se trouve son partenaire une infinité de fois, voudrait une histoire d’amour “Bollywoody” et des réponses instantanées, voudrait même rencontrer leur mère et sa mère, leur père et son père, toutes les filles qu’ils ont jamais aimées, et même “l’enfance copain [they] menti à”.

Elle parle également de la façon dont le narrateur donnerait à son partenaire de l’espace mais pas de la distance; amour, mais “pas beaucoup de patience”. “Je ne suis pas une petite amie cool. Je te demanderai une fois, deux fois, trois fois, quinze fois – ‘Où es-tu? Qu’est-ce que tu fais? Avec qui es-tu?” va le poème. Nous sommes sur le point d’être 2023 et nous retirons définitivement le trope de la fille cool, mais cela ici pourrait bien aller un peu trop loin, si les réponses au tweet sont quelque chose à dire.

“Je n’ai pas vu l’introduction et j’ai légitimement pensé que son poème était une mère parlant à son enfant”, a écrit un utilisateur de Twitter, la plupart estimant que le poème “romantisait” les comportements de rencontres toxiques. “On dirait le contenu que vous obtenez sur Google lorsque vous recherchez ‘bf gf quotes'”, a déclaré un autre utilisateur. “Je n’ai jamais vu personne se faire exploser. C’est fascinant”, lit un autre tweet. “C’est une toxicité de niveau supérieur”, a déclaré un autre.

