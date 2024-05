La poésie fluide a vaincu la brutalité dans la bataille pour l’évolution du football | Tactiques de football

En 1970, Rinus Michels était le pionnier d’un nouveau style de jeu tandis que Leeds et Chelsea se donnaient des coups de pied. Mardi 14 mai 2024, 03h00 HAE

J’ai récemment regardé un enregistrement de la rediffusion de la finale de la FA Cup 1970 avec mon fils de 12 ans. Vous pouvez trouver le match en recherchant « le match de football le plus brutal ». J’essayais de lui montrer comment le football a « évolué » et cela m’a fait sourire que la première chose que l’on voit dans la couverture de la BBC soit un avertissement initial indiquant que « certains téléspectateurs pourraient trouver la vidéo dérangeante ».

Cela en soi nous dit à quel point la société a changé au cours des 50 dernières années, avant de voir le manager de Leeds, Don Revie, fumer un cigare dans l’abri pendant que Leeds et Chelsea jouent un match qui ressemble aujourd’hui à une combinaison de football et de mix. arts martiaux. Certains des meilleurs joueurs de cette génération, dont Jack Charlton, Billy Bremner et Ron « Chopper » Harris, passent plus de temps à se donner des coups de pied qu’à jouer avec le ballon. Le match a été vu à la télévision par près de 29 millions de personnes et n’a comporté qu’un seul carton jaune et aucun exclusion.

De l’autre côté de la mer du Nord, aux Pays-Bas, à peu près au même moment, Rinus Michels développait un style de jeu qui allait devenir connu sous le nom de Total Football. Un style dynamique et fluide se caractérise par la polyvalence des joueurs et l’interchangeabilité des positions, où presque tous les joueurs sont censés être capables de jouer plusieurs rôles. Ce style mettait l’accent sur un pressing agressif plutôt que sur le plaquage afin de reprendre rapidement la possession, puis de maintenir le contrôle du ballon grâce à des passes courtes et habiles.

Le football anglais est loin des terrains usés et des partisans de la violence occasionnelle des années 1970 jusqu’à la variante du football total qui domine aujourd’hui, non seulement en Premier League, mais parmi les équipes les plus titrées de la Ligue anglaise de football.

Il semble que ce jeu expansif basé sur la possession ait gagné la bataille pour la domination tactique pour plusieurs raisons. De toute évidence, la philosophie d’entraîneur de Pep Guardiola au sein de l’équipe actuelle la plus titrée du Royaume-Uni, Manchester City, est clairement ancrée dans un style qui a évolué depuis ses années de jeu à Barcelone sous la direction de Johan Cruyff. Cette lignée remonte directement à Michels, qui a construit ses équipes libres de l’Ajax autour de l’intelligence footballistique de Cruyff. Cruyff a ensuite affiné cette philosophie à Barcelone, à la fois en tant que joueur, puis en tant qu’entraîneur et mentor de Guardiola.

Des entraîneurs européens tels que Michels, Cruyff et Guardiola ont eu un impact profond sur les approches tactiques du monde entier car leurs méthodes se sont révélées efficaces et divertissantes. Leur style attrayant a été télévisé devant un public mondial et a montré comment le succès peut se marier avec le style. Michels a remporté la Coupe d’Europe avec l’Ajax, puis a mené les Pays-Bas à la finale de la Coupe du monde en 1974, où ils ont été battus de peu par l’Allemagne de l’Ouest. L’influence de Cruyff à Barcelone a commencé une période dorée à partir du début des années 1990 avec leur première victoire en Coupe d’Europe qui a atteint son apogée sous Guardiola, qui a démontré l’efficacité de cette approche avec l’équipe dominante qui a battu Manchester United en finale de la Ligue des Champions 2011. Cela a incité Sir Alex Ferguson à dire: « Ils vous hypnotisent par la façon dont ils le transmettent. »

Le gardien de Chelsea Peter Bonetti est blessé dans la bouche de son but lors de la rediffusion de la finale de la FA Cup 1970. Photographie : Mirrorpix/Getty Images

Le football anglais, traditionnellement caractérisé par son style direct et son physique, a commencé lentement à intégrer des tactiques plus stratégiques et basées sur la possession avec l’arrivée d’entraîneurs étrangers comme Arsène Wenger. Il est arrivé en Premier League en 1996 avec de nouvelles idées et philosophies sur la façon dont un club peut être dirigé, déclenchant une vague de changement qui a conduit là où nous en sommes aujourd’hui.

Des changements tels que la règle des passes en retrait, le VAR et les réglementations contre les tacles brusques ont également facilité un style plus axé sur la possession et moins risqué physiquement. Celles-ci ont encouragé les équipes à développer des styles qui privilégient le contrôle, les compétences techniques et l’abandon de l’agressivité physique et de la domination afin de réussir. Cela semble refléter un changement sociétal dans les perceptions de la masculinité et du rôle de l’agression et de la violence, tant sur le terrain que dans la vie quotidienne. Le Crazy Gang de Wimbledon, à la fin des années 1980, l’a très clairement résumé avec son style anti-football sans vergogne, sa simplicité de route et son intensité saisissante, qui peuvent être considérées comme symbolisant les derniers efforts d’un style qui n’a pas apporté de succès de haut niveau depuis. . Il existe encore des imitateurs flasques dans les divisions inférieures, mais rares sont ceux qui peuvent construire un succès durable ou une base de fans dévoués dans le football d’aujourd’hui.

Il est désormais évident que les équipes ont du mal à réussir sans un plan à long terme et un style de jeu clairement défini. Ce « modèle de jeu » permet aux clubs de créer des comportements reproductibles (mais non prévisibles), de recruter des types spécifiques de joueurs qui correspondent au modèle et de développer les talents de l’académie vers un système d’équipe première qu’ils reconnaîtront et dans lequel ils s’intégreront. Cette approche signifie qu’ils ne dépendent pas de la vision d’un entraîneur principal ou d’un manager, un modèle qui limite le succès davantage à la chance et à une faible probabilité qu’à quelque chose qui peut survivre aux changements du personnel clé.

Le football anglais se concentre de plus en plus sur l’amélioration des compétences techniques des joueurs dès leur plus jeune âge. Les académies et les programmes de formation mettent bien plus que par le passé l’accent sur le contrôle du ballon, la conscience tactique et la polyvalence. Ce changement a permis aux équipes d’adopter plus facilement des styles de jeu qui nécessitent des joueurs techniquement compétents et tactiquement intelligents, ce qui constitue une exigence plus standard pour les ligues qui exigent ces qualités. De plus, l’afflux de joueurs étrangers a apporté des compétences et des compréhensions tactiques différentes, qui se sont mélangées au jeu anglais traditionnel pour produire un style plus varié et tactiquement sophistiqué. Nos partenaires de Twenty First Group ont découvert qu’au cours des 20 dernières années, l’élément technique du jeu s’est considérablement amélioré, comme le montrent ses données qui montrent qu’il y a 66 % de passes réussies en plus par match de haut niveau depuis la création de la Premier League.

Quand on regarde les équipes que Leeds et Chelsea composent aujourd’hui, la plupart des gens seraient heureux de voir que le football a évolué vers un état supérieur. Les fans d’une certaine génération et d’un certain état d’esprit déploreront la « désinfection » du jeu, la perte de physique et de capacité d’un joueur à réaliser un tacle décisif qui pourrait potentiellement mettre fin à la carrière d’un adversaire. Cela dit, je pense que la plupart ont apprécié le passage de la prose brute des années 1970 à la poésie fluide du jeu d’aujourd’hui.

• Jason Stockwood est le président de Grimsby Town

