La poésie est souvent négligée, mais sa contribution à la société est inestimable

Ceci est un article d’opinion écrit par Tanya Davis, écrivaine et artiste interdisciplinaire vivant dans la région rurale d’Epekwitk et nouvelle poète lauréate de l’Île-du-Prince-Édouard. Fou plus d’informations sur les histoires d’opinion, voir la foire aux questions.

Ayant grandi dans une petite ville avant Internet, j’ai pris certaines de mes premières hypothèses sur le travail et l’âge adulte dans des livres illustrés pour enfants. Dans le tome classique (et colonial et misogyne) Amusez-vous avec les mots, Richard Scarry a présenté de nombreux enseignants, médecins et pompiers. Il n’y avait pas de poètes.

Au moment où j’étais sur le point d’obtenir mon diplôme d’études secondaires, l’écriture était clairement un intérêt et une force pour moi, mais cela n’était pas encouragé en tant que profession, ni même suggéré. Je suis allé à l’université pour étudier l’anglais, afin de pouvoir l’enseigner pendant la journée et l’écrire le week-end, un bon citoyen faisant ma part.

La société est un enchevêtrement complexe de relations qui ne peuvent être résumées dans un vieux livre d’images. Heureusement, nous continuons d’élargir nos points de vue collectifs sur ce qui constitue un rôle valable à jouer, une profession valable à exercer. Même ainsi, je ne suis pas convaincu qu’être un artiste est largement considéré comme un choix de carrière solide de nos jours, ou que la poursuite de la poésie serait suggérée à un diplômé du secondaire passionné par les mots.

Je pense que la poésie est négligée à cause de sa réputation qui, dans certains coins du monde et sur le marché du travail, est aussi dépassée qu’un livre de Richard Scarry. La poésie a un problème de marketing, et c’est charmant d’une certaine manière, puisque la poésie est une question d’honnêteté, l’antidote au marketing. Mais cela n’aide pas à affirmer sa valeur dans la société.

Un plus grand rôle à jouer

Le travail d’un poète va au-delà de la recherche de rimes et d’écriture de vers. Pour moi, la poésie est l’acte d’observer et de rendre compte. Nous tenons des miroirs pour refléter le monde dans lequel nous vivons. La poésie peut éclairer les leçons qui doivent être enseignées, les maux qui doivent être réparés et les incendies qui doivent être éteints.

Mon parcours artistique a été sinueux et éclectique et, à travers tout cela, la poésie a été là, dans les coulisses, me rappelant ses mérites tout en imprégnant tout mon travail. J’aime beaucoup de choses à ce sujet – les innombrables façons dont les mots peuvent être arrangés au service de la cadence et du rythme, la joie de rechercher un thésaurus pour trouver un synonyme approprié, la sélection infinie de sujets à explorer. Ce que j’aime le plus, c’est la façon dont la poésie offre une opportunité de communiquer, c’est-à-dire de se connecter.

Donner aux artistes la possibilité de présenter leur travail est un bon premier pas. Inviter des artistes à la table pour contribuer au travail à partir de zéro est encore mieux. – Tanya Davis, poète lauréate de l’Île-du-Prince-Édouard

Je crois qu’il s’agit d’une contribution précieuse à la société, quelle que soit cette société. En fait, je pense que nous avons un rôle encore plus important à jouer. Nos communautés devraient se tourner vers nous pour nos idées, rechercher nos points de vue et notre expérience uniques. Les gouvernements et les dirigeants, les éducateurs et les décideurs devraient solliciter nos conseils. Et nous devrions être rémunérés pour notre temps et notre expertise, car nos compétences sont durement acquises et nos perspectives sont précieuses.

Les programmes de poètes officiels sont un moyen d’employer des poètes pour aborder des questions pertinentes pour les communautés locales, tout comme des initiatives telles que Cité de la poésie, où les conseils municipaux invitent les poètes à prendre la parole dans les salles du conseil et autres espaces publics. Donner aux artistes la possibilité de présenter leur travail est un bon premier pas. Inviter des artistes à la table pour contribuer au travail à partir de zéro est encore mieux.

Nous ne sommes peut-être pas représentés de manière adéquate dans certains de ces livres d’images formateurs, mais en tant que participants à la société, nous sommes définitivement ici.