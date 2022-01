La poésie du couloir de la mort de Matthew Reeves écrite des semaines avant son exécution car il est révélé qu’un détenu handicapé a refusé son dernier repas

Un POÈME écrit par le condamné à mort Matthew Reeves donne un aperçu de son état d’esprit avant son exécution jeudi.

Reeves est décédé à 21 h 24, heure locale, après que la Cour suprême a voté 5 contre 4 pour permettre l’exécution par injection létale.

Matthew Reeves (photo) a été exécuté en Alabama à 21h24 heure locale Crédit : AP

Il a refusé un dernier repas et a rendu visite à sa famille avant son exécution

L’homme de 44 ans a refusé son dernier repas et n’a fait aucune demande au gouvernement alors qu’il poursuivait l’exécution à la prison de Holman en Alabama le 27 janvier 2022.

POÈME DE REEVES

Le poème, intitulé Dead Sauf si nous sommes ressuscités, donne un aperçu de l’état d’esprit de Reeves alors qu’il faisait face à la mort lors d’une condamnation pour meurtre en 1996.

Il a été partagé par un média local WIAT le jour de son exécution, bien que Reeves l’ait écrit en décembre.

« Ne permettez pas à l’État de m’utiliser ou de vous utiliser comme bouc d’évasion », lit-on en partie dans le poème.

« Si le public ne se réveille pas, utilisez votre vote pour abolir tout ce meurtre de plaisir par l’Alabama. »

Reeves a été condamné à mort pour le meurtre de Willie Johnson le 27 novembre 1996 dans le comté de Dallas, en Alabama.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait volé et tué l’homme, qui l’avait ramassé avec un groupe du côté d’une route rurale à Selma.

Les avocats de Reeves ont fait valoir que Reeves était atteint d’une déficience intellectuelle et un expert de la défense a déclaré qu’il lisait au niveau de la première année et qu’il avait les compétences linguistiques d’un enfant de 4 ans.

« Des générations de nombreux fils de mères, en difficulté, seront victimes de meurtres, se battant jour après jour pour ne jamais être victimes de cette machine à tuer », a poursuivi le poème de Reeves.

« Tu veux que je meure mais tu ne sais pas pourquoi, ma couleur, mon passé, un mot de quelqu’un, tu peux m’imaginer innocent, ou tu viens de me stéréotyper. »

Reeves a terminé le poème en écrivant: « Ce système n’est pas une preuve complète, pensez simplement que si vous protégez les maisons du projet, le parc de remorques, les maisons de fusil de chasse et les maisons en briques, vous aussi vous défendrez, un jour peut équivaloir à un peine de sommeil éternel. »

DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME

Avant son exécution, les avocats de Reeves ont fait valoir que l’État ne l’avait pas aidé à comprendre un formulaire qui lui aurait permis de choisir une nouvelle méthode d’exécution, impliquant de l’azote.

Les experts de l’accusation et de la défense ont testé Reeves pour une déficience intellectuelle et ont découvert que son QI se situait entre 60 et 70 ans, a rapporté WIAT.

L’État a déclaré lors des plaidoiries que Reeves n’était pas « si handicapé » qu’il ne pouvait pas comprendre le choix, selon l’Associated Press.

John Palombi, avocat de Matthew Reeves, a publié une déclaration suite à la décision de la Cour suprême d’autoriser l’exécution.

« Matthew Reeves est incontestablement handicapé intellectuel et analphabète fonctionnel », a-t-il ajouté. Ça disait en partie.

« L’immense autorité de la Cour suprême devrait être utilisée pour protéger ses citoyens, pas pour les priver de leurs droits sans explication. »

JOUR D’EXÉCUTION

Les responsables de la prison ont déclaré que Reeves avait refusé le petit-déjeuner, le déjeuner et un dernier repas et n’avait aucune demande spéciale du gouvernement avant l’exécution.

Il a eu des visites et des appels téléphoniques avec sa famille, y compris sa sœur et sa mère, plus tôt dans la journée.

Il a ensuite été transféré dans une cellule de détention à côté de la chambre d’exécution alors que les responsables de la prison et les avocats attendaient des nouvelles de la Cour suprême.

Reeves a été exécuté le même jour qu’un détenu de l’Oklahoma a été mis à mort.

Donald Grant est mort par injection létale le 27 janvier, devenant la première personne à être condamnée à la peine de mort en 2022.

Grant a été condamné à mort pour avoir tué deux femmes lors d’un vol dans un hôtel en 2001.

Une pétition pour mettre fin à la condamnation à mort de Grant a souligné sa maladie mentale signalée et le fait qu’il n’était pas apte à subir son procès avant 2005.

Les manifestants se sont rassemblés pour appeler à la fin de la peine de mort avant l’exécution de Reeves Crédit : Coalition de l’Oklahoma pour l’abolition de la peine de mort