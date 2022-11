La poêle en fonte Ayesha Curry est la poêle Dream-Come-True d’un cuisinier

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Lorsque j’ai emménagé dans mon premier appartement, ma mère m’a offert une poêle en fonte Ayesha Curry pour lancer ma collection d’ustensiles de cuisine. Je ne savais pas que ce serait ma poêle préférée que j’ai jamais eue.

Pourquoi c’est un super cadeau : Les poêles en fonte sont beaucoup plus résistantes que votre poêle standard. Fabriquées avec un mélange de fer et d’acier, les poêles en fonte retiennent énormément leur chaleur et peuvent cuire presque n’importe quoi. L’une des meilleures parties est que vous n’avez pas besoin d’utiliser de beurre ou d’huile avant la cuisson tant que la poêle est correctement assaisonnée. Tout ce que vous avez à faire est de verser un filet d’huile dans votre poêle en fonte Ayesha Curry et de la laisser cuire à feu doux pendant environ une heure. Et voila ! Vous avez maintenant une poêle assaisonnée prête à cuire un steak, une pizza profonde, un Pizookie, du saumon, un dîner à une casserole – les possibilités sont infinies. Bonus : les deux côtés de la casserole ont des becs verseurs pour que vous puissiez facilement laisser sortir les sauces, les huiles ou les liquides.

Ma poêle en fonte Ayesha Curry a une couleur sarcelle crépusculaire vibrante avec un éclat léger et subtil sur le fond, mais elle est également disponible en cassonade. Il mesure 10 pouces de diamètre, une casserole de bonne taille à avoir dans votre garde-manger, mais vous pouvez opter pour le modèle de 12 pouces si vous voulez une taille plus grande.

Ce que vous paierez : Un autre gros point fort de cette poêle ? Il se vend seulement 40 $, mais nous avons vu le prix baisser jusqu’à 28 $.