La pochette de l’arme de Hunter Biden contenait des résidus de cocaïne, affirment les procureurs

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Les procureurs fédéraux affirment qu’une pochette en cuir marron utilisée par Hunter Biden pour ranger une arme à feu contenait de la cocaïne.

Mardi, les procureurs ont demandé à un juge de rejeter les efforts du fils du président Biden, Hunter, pour rejeter les accusations liées aux armes à feu, car les enquêteurs ont trouvé des résidus de cocaïne sur la pochette utilisée pour contenir son arme.

LES COMITÉS DE LA CHAMBRE APPROUVENT LA RÉSOLUTION POUR TENIR HUNTER BIDEN POUR OUTRAGE AU CONGRÈS, SE DÉPLACE À L’ÉTAGE

Les procureurs ont déclaré au juge que « la force des preuves contre lui est écrasante », rejetant les affirmations de Hunter Biden selon lesquelles il était pointé du doigt pour des raisons politiques.

Hunter Biden avait déjà fait des déclarations incriminantes sur sa consommation de drogue dans ses mémoires de 2021, mais les enquêteurs affirment désormais que de la cocaïne a été trouvée sur la pochette de l’arme après qu’elle ait été retirée d’un coffre-fort de la police d’État l’année dernière.

Un chimiste du FBI a déterminé que le résidu était de la cocaïne, ont indiqué les procureurs.

SI L’ENQUÊTE DE DEMPACHEMENT DE BIDEN EST VALABLE, POURQUOI LE PRÉSIDENT A-T-IL MENTI SUR SA COMPLICITÉ ?

“Pour être clair, les enquêteurs ont littéralement trouvé de la drogue dans la pochette où l’accusé avait gardé son arme”, ont indiqué les procureurs.

Le fils du président a plaidé non coupable accusations fédérales concernant les armes à feu devant le tribunal de district américain du district du Delaware en octobre, qui l’a accusé d’avoir menti sur la consommation de drogues en octobre 2018 sur un formulaire d’achat d’arme à feu.

Il a reconnu avoir souffert d’une dépendance au crack au cours de cette période en 2018, mais ses avocats affirment qu’il n’a pas enfreint la loi. Hunter Biden a depuis déclaré qu’il avait arrêté de consommer de la drogue et qu’il s’efforçait de changer sa vie.

Hunter Biden a été accusé d’avoir fait une fausse déclaration lors de l’achat d’une arme à feu ; faire une fausse déclaration concernant les informations qui doivent être conservées par un revendeur d’armes à feu fédéral autorisé ; et un chef d’accusation de possession d’une arme à feu par une personne qui est un utilisateur illégal ou accro à une substance contrôlée.

HUNTER BIDEN INculpé POUR DES CHARGES FÉDÉRALES D’ARMES À FEU

Selon l’acte d’accusation, « vers le 12 octobre 2018, dans le district du Delaware, l’accusé, Robert Hunter Biden, en relation avec l’acquisition d’une arme à feu, c’est-à-dire un revolver Colt Cobra 38SPL portant le numéro de série RA 551363… sciemment fait une déclaration écrite fausse et fictive, destinée et susceptible de tromper ce revendeur sur un fait important pour la légalité de la vente de l’arme à feu… en ce sens que le défendeur, Robert Hunter Biden, a fourni une déclaration écrite sur le formulaire 4473 certifiant qu’il n’était pas un consommateur illégal ni dépendant d’un stimulant, d’un stupéfiant ou de toute autre substance contrôlée, alors qu’en fait, comme il le savait, cette déclaration était fausse et fictive.

L’acte d’accusation indique également que « vers le 12 octobre 2018, jusqu’au 23 octobre 2018 ou vers cette date, dans le district du Delaware, l’accusé Robert Hunter Biden, sachant qu’il était un utilisateur illégal et accro à tout stimulant, stupéfiant drogue et toute autre substance contrôlée… possédait sciemment une arme à feu, c’est-à-dire un revolver Colt Cobra 38SPL portant le numéro de série RA 551363, ladite arme à feu ayant été expédiée et transportée dans le cadre du commerce interétatique.

Fox News a rapporté pour la première fois en 2021 que la police avait réagi à un incident survenu en 2018 lorsqu’une arme appartenant à Hunter Biden avait été jetée dans une poubelle à l’extérieur d’un marché du Delaware.

Une source au courant du rapport de police du 23 octobre 2018 a déclaré à Fox News qu’il indiquait qu’Hallie Biden, qui est la veuve du défunt fils du président Biden, Beau, et qui était en couple avec Hunter à l’époque, avait lancé un arme appartenant à Hunter dans une benne à ordures derrière un marché près d’une école.

Une transaction d’arme à feu un rapport examiné par Fox News indiquait que Hunter Biden avait acheté une arme à feu plus tôt ce mois-là.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sur le rapport de transaction d’armes à feu, Hunter Biden a répondu par la négative lorsqu’on lui a demandé s’il était “un utilisateur illégal ou dépendant de marijuana ou de tout dépresseur, stimulant, stupéfiant ou de toute autre substance contrôlée”.

Hunter Biden a été libéré de la Marine en 2014 après avoir été testé positif à la cocaïne.

Brooke Singman de Fox News et Associated Press ont contribué à ce rapport.