La poche de glace implantable soulage la douleur sans geler

24 août 2022 — Refroidir une blessure récente avec de la glace peut être l’un des moyens les plus efficaces de soulager la douleur sans médicament. Mais la glace est volumineuse et imprécise, et elle fond. Mais que se passerait-il si vous pouviez rétrécir une poche de glace qui ne fond jamais et la placer directement sur les nerfs qui causent de la douleur ? C’est ce qu’un groupe de scientifiques de la Northwestern University a cherché à faire en développant un minuscule implant flexible qui soulage la douleur à la demande.

Les chercheurs ont testé l’appareil sur des rats et ont publié leurs découvertes dans la revue La science. Ils espèrent que cela offrira un avenir alternative aux opioïdes et d’autres analgésiques sur ordonnance qui peuvent avoir des effets secondaires graves, y compris le risque de dépendance.

L’implant est une fine bande de matériau soluble dans l’eau de 5 mm de large qui contient une paire de canaux parallèles en forme de vague, l’un rempli d’un liquide de refroidissement et l’autre d’azote sec. Il y a une pompe à l’extérieur qui libère le liquide et le gaz qui se déplacent dans une poche commune où une réaction chimique provoque l’évaporation du liquide, créant finalement une sensation de refroidissement qui engourdit le nerf. Au fur et à mesure que le nerf se refroidit, les signaux de douleur qu’il envoie au cerveau ralentissent progressivement jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent complètement, empêchant ces signaux d’atteindre le cerveau.