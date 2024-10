La pneumonie est en hausse à Terre-Neuve-et-Labrador alors que le masquage revient dans les établissements de soins de santé

Une augmentation précoce des maladies respiratoires, notamment de la pneumonie, est ce qui a incité les autorités sanitaires à introduire le port du masque obligatoire dans tous les établissements de soins de santé, à compter d’aujourd’hui.

La chef clinique de la prévention et du contrôle des infections pour la zone Est et spécialiste des maladies pédiatriques, la Dre Natalie Bridger, affirme que les responsables de la santé ont remarqué une forte augmentation des maladies respiratoires en circulation, notamment une augmentation du nombre de personnes se présentant aux urgences avec le COVID et la grippe. comme des symptômes plus tôt dans l’année que d’habitude.

Le dernier Tableau de bord COVID montre que 13 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du virus aux Pays-Bas, dont une en soins intensifs.

Le Dr Bridger affirme que ces chiffres ne disent pas tout.

« Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des maux de gorge, le nez qui coule, de la toux, des maux de tête, et beaucoup de gens souffrent de pneumonie. Nous avons vu plus de pneumonies en début de saison que d’habitude.

Ceux qui présentent une pneumonie sont généralement prélevés, montrant une augmentation de la pneumonie à mycoplasmes – ou « pneumonie ambulante ».

« Cela pourrait être en partie responsable de ce que nous avons vu sur les radiographies pulmonaires des gens. »

Bien que le programme provincial de vaccination contre la COVID et la grippe ne vous protège pas de la pneumonie, le masquage le peut.

Selon le dernier tableau de bord COVID, seulement 1 pour cent de la population a été vaccinée jusqu’à présent cette saison. La province a déployé son Vaccin contre la COVID et la grippe programme plus tôt ce mois-ci.