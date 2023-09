La pneumonie est-elle la cause surprenante d’un COVID grave ?

« Les patients gravement malades qui se sont remis d’une pneumonie avaient plus de chances de vivre », a déclaré Benjamin D. Singer, MD auteur principal de l’étude, professeur de médecine pulmonaire et médecin en soins pulmonaires et intensifs de Northwestern Medicine à Chicago.

Nouvelle recherche de l’Université Northwestern et de l’Université du Wisconsin, cependant, désigne la pneumonie bactérienne comme la cause de nombreux décès graves dus au COVID. Il n’a pas été démontré que les patients décédés du COVID étudiés avaient présenté une quelconque inflammation. Au lieu de cela, les chercheurs, utilisant l’apprentissage automatique pour analyser les données, ont découvert que la moitié des patients COVID gravement malades qui avaient besoin d’un ventilateur souffraient d’une pneumonie bactérienne comme infection secondaire. Ils n’ont trouvé aucune preuve d’une tempête de cytokines chez ces patients ; au lieu de mourir d’une lésion ou d’une défaillance d’un organe due au COVID, ils sont morts d’une pneumonie.

25 septembre 2023 — Alors que nous continuons à vivre avec COVID 19, les patients et les médecins en apprendront davantage sur les raisons pour lesquelles les infections peuvent varier d’asymptomatiques à très graves. De nombreux chercheurs et médecins pensent que l’inflammation est la cause de COVID grave. Cela est dû au virus qui provoque un « tempête de cytokines » qui peut nuire aux organes du corps d’un patient, notamment le cœur et les poumons.

Cependant, d’autres chercheurs ne démystifient pas l’idée des tempêtes de cytokines dans le COVID. Les cytokines sont des produits chimiques libérés lorsque le système immunitaire d’une personne réagit de manière excessive à une infection. Trop de cytokines sont toxiques et peuvent provoquer une défaillance d’un organe. Dans le cas du COVID-19, on pense que les cytokines sont libérées inflammation qui peut circuler dans le corps et provoquer la mort.

Une nouvelle étude du CSIR-Institute of Microbial Technology de Chandigarh, en Inde, et du MM Engineering College d’Ambala, en Inde, par exemple, ont découvert que le contrôle de ce facteur inflammatoire est essentiel pour traiter le COVID. Des chercheurs italiens découvrent en outre que l’hyperinflammation joue un rôle certain dans les maladies graves chez les patients atteints de COVID.

De nouvelles recherches supplémentaires montrent que des bactéries spécifiques peuvent avoir des conséquences négatives pour les patients atteints de COVID. UN étude de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York a découvert que les bactéries de l’intestin peuvent se déplacer dans le sang des patients atteints de COVID grave. « Les bactéries circulant dans le sang peuvent accélérer les complications chez ces patients atteints du COVID », a déclaré le co-auteur de l’étude. Jonas Schluter, Ph.D. de l’Institut de génétique des systèmes et professeur adjoint de microbiologie à NYU Grossman à New York.