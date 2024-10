La pneumonie à pied, causée par la bactérie Mycoplasma pneumoniae, est en augmentation : Coups de feu

basculer la légende Catherine McQueen/Getty Images

Si vous ou votre enfant avez une toux persistante, continuez à lire. Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que des cas de pneumonie à mycoplasmes sont en plein essor aux États-Unis, en particulier chez les jeunes enfants.

Preeti Sharma est une pneumologue pédiatrique qui a vu la montée de près. Elle est professeure agrégée de pédiatrie à l’UT Southwestern and Children’s Health à Dallas et mère de deux enfants. Fin mai, sa fille de 12 ans est rentrée de l’école avec ce qui ressemblait à un rhume typique de l’été.

«Elle avait le nez qui coule, des éternuements, un peu de mal de gorge et une petite sensation de fatigue et une baisse d’appétit», dit Sharma.

Et puis la toux a commencé. «Nous avons simplement observé la progression jusqu’à ce qu’elle ait cette toux très persistante, profonde et perturbatrice», dit-elle.

C’est cette toux qui a informé Sharma que sa fille souffrait d’une pneumonie à mycoplasmes. Elle est causée par une infection par la bactérie Mycoplasma pneumoniae. Le CDC affirme que les cas ont commencé à augmenter aux États-Unis au printemps et en été, et que cette augmentation s’est poursuivie jusqu’à l’automne. Sharma dit qu’à Dallas, ils ont constaté une forte augmentation après le retour des enfants à l’école.

« Les enfants se transmettent le virus entre eux dans les écoles et ils le rapportent probablement aussi à leurs parents et à leur famille », explique Sharma.

La pneumonie à Mycoplasma se manifeste généralement par des symptômes des voies respiratoires supérieures, bien que certains enfants puissent également développer des yeux rouges ou des éruptions cutanées. Les maux de tête sont également fréquents.

Caleb Ward est un médecin urgentiste pédiatrique avec l’hôpital national pour enfants de Washington, DC, où, selon lui, les cas de pneumonie à mycoplasmes ont été multipliés par dix cette année. Il dit que la bonne nouvelle est que de nombreux cas ont tendance à être bénins – c’est pourquoi on parle souvent de pneumonie ambulante.

« Historiquement, les gens allaient peut-être à l’école, au travail, en supposant qu’ils avaient simplement une sorte de virus bénin du rhume et qu’en fait, ils souffraient d’une pneumonie à mycoplasmes », explique Ward.

La ville de New York a également connu une augmentation du nombre de cas. Dr Adam Ratnerdirecteur de la division des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de New York et à l’hôpital pour enfants Hassenfeld, affirme que les personnes de tous âges peuvent être touchées, même si l’infection est généralement observée chez les enfants et les adolescents âgés de 5 à 17 ans.

Cependant, « cela a changé au cours de la dernière année avec le pic actuel », explique Ratner. Bien que l’infection soit encore plus fréquente chez les enfants plus âgés, il dit qu’ils voient plus de cas chez les enfants de 2 à 4 ans. « Cela se voit à l’échelle nationale et cela correspond à ce que nous constatons ici », déclare Ratner, qui est également membre du comité sur les maladies infectieuses de l’American Academy of Pediatrics.

Sharma, Ward et Ratner conviennent que la plupart des enfants peuvent être soignés à la maison : il suffit de les garder hydratés, de leur donner des médicaments adaptés à leur âge contre la fièvre, si nécessaire, et de s’assurer qu’ils se reposent suffisamment. Si un enfant a plus d’un an, le miel peut aider à soulager la toux.

Quant à savoir quand appeler le médecin, dit Ward, « si les parents ou les tuteurs remarquent que leur enfant a des difficultés à respirer, ne boit pas suffisamment de liquides pour rester hydraté, semble beaucoup plus somnolent que d’habitude, ou s’il reste malade – en particulier avec de la fièvre – pendant plus de cinq jours, ils doivent être évalués par un prestataire de soins de santé.

La pneumonie à Mycoplasma se traite facilement avec des antibiotiques, explique le Dr Preeti Sharma, à condition que vous preniez le bon. L’amoxicilline – l’antibiotique de référence pour les enfants atteints d’autres types de pneumonie – n’agit pas contre la pneumonie à mycoplasmes, donc un antibiotique macrolide comme l’azithromycine est nécessaire.

Sharma dit que les enfants peuvent retourner à l’école une fois qu’ils n’ont plus de fièvre, sans utiliser de réducteurs de fièvre, pendant au moins 24 heures – à condition qu’ils se sentent physiquement prêts.

Sachez simplement que des symptômes comme la toux et l’écoulement nasal peuvent persister pendant des semaines et qu’ils peuvent toujours excréter des bactéries infectieuses tout le temps. Les médecins disent que c’est l’une des raisons pour lesquelles les épidémies de pneumonie à mycoplasmes ont tendance à durer longtemps.

C’est donc le bon moment pour rappeler aux enfants – et à nous-mêmes – de nous laver les mains et de couvrir notre toux et nos éternuements. Après tout, la saison hivernale des virus respiratoires ne fait que commencer.

