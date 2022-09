La PM Liz Truss s’engage à doubler ses dépenses pour la guerre en Ukraine d’ici la fin de l’année prochaine

LIZ Truss promet aujourd’hui de doubler les dépenses de la Grande-Bretagne pour l’Ukraine d’ici la fin de l’année prochaine.

Le Premier ministre rencontrera la Première Dame Olena Zelenska en marge d’un sommet de l’ONU pour lui offrir davantage de soutien.

Liz Truss promet aujourd’hui de doubler les dépenses de la Grande-Bretagne pour l’Ukraine d’ici la fin de l’année prochaine Crédit : EPA

Mme Truss dira également aux autres dirigeants mondiaux à New York de continuer à tenir tête au tyran russe Vladimir Poutine Crédit : Getty

Et elle promettra que le Royaume-Uni atteindra ou dépassera l’année prochaine le montant de l’aide militaire qu’il a accordée à son pays en 2022.

Mme Truss lui dira : “Le Royaume-Uni continuera d’être juste derrière vous à chaque étape.”

Cette année, le Royaume-Uni s’est engagé à dépenser au moins 2,3 milliards de livres sterling, ce qui en fait le deuxième soutien militaire de l’Ukraine.

La Grande-Bretagne a fourni des centaines de roquettes, cinq systèmes de défense aérienne, 120 véhicules blindés, plus de 200 000 pièces d’équipement militaire non létal et formé 27 000 membres des forces armées ukrainiennes.

Davantage de systèmes de lance-roquettes multiples – décisifs pour aider l’Ukraine à regagner 3 000 km2 de territoire – devraient faire partie des dépenses de l’année prochaine.

Mme Truss dira également aux autres dirigeants mondiaux à New York de continuer à tenir tête au tyran russe Vladimir Poutine.

Elle dira : « Les victoires de l’Ukraine ces dernières semaines ont été une source d’inspiration.

“Maintes et maintes fois, ces braves gens ont défié les sceptiques et montré ce qu’ils peuvent faire lorsqu’ils reçoivent le soutien militaire, économique et politique dont ils ont besoin.

“Mon message au peuple ukrainien est le suivant : le Royaume-Uni continuera d’être à vos côtés à chaque étape du processus. Votre sécurité est notre sécurité.