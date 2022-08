La PM finlandaise Sanna Marin a vu GRINDING sur un homme mystérieux dans une nouvelle vidéo après avoir nié qu’elle se droguait dans un clip de twerk

Le Premier ministre finlandais sous le feu a été filmé en train de s’attaquer à un homme dans de nouvelles images divulguées – un jour après qu’elle a été forcée de nier qu’elle se droguait.

Sanna Marin, 36 ans, surnommée la “politicienne la plus cool du monde” en raison de son style de leadership détendu, a récemment été capturée en train de twerk lors d’une fête sauvage avec un groupe de copains.

La Première ministre finlandaise Sanna Marin a été filmée en train de danser avec un homme au hasard

Le PM finlandais peut être vu avec ses bras autour du cou de l’homme dans une boîte de nuit d’Helsinki

Marin, 36 ans, est l’un des plus jeunes chefs de gouvernement au monde Crédit : AP

Dans la nouvelle vidéo qui aurait été filmée plus tôt ce mois-ci, on peut voir le Premier ministre finlandais, l’un des plus jeunes chefs de gouvernement du monde, danser “intimement” avec un inconnu dans une boîte de nuit.

L’homme a ses bras autour du PM, touchant le bas de son dos avec ses lèvres près de son cou.

On ne sait pas s’il embrasse Marin – qui a épousé son mari Markus Räikkönen en 2020 – ou lui chuchote.

Vendredi, le journal finlandais Seiska a affirmé qu’un Marin “visiblement ivre” et plusieurs amis se sont arrêtés à la discothèque Teatteri à Helsinki dans la nuit du 6 août à 2h30 du matin.

Là, ils ont fait la fête avec un groupe comprenant la popstar finlandaise Alma jusqu’à 4h30 du matin.

Des témoins ont déclaré au journal que Marin, qui est marié et a une fille de quatre ans, semblait flirter avec plusieurs hommes différents dans le club.

“Sanna a dansé intimement avec au moins trois hommes différents”, a affirmé l’un d’eux.

“Elle s’est également assise sur les genoux de deux hommes différents. Elle a placé sa main à côté d’un homme et il l’a tenue doucement par le bras.”

Des images de la nuit auraient capturé plusieurs passants commentant son comportement.

“Le Premier ministre ne peut pas être dans cet état”, aurait déclaré un clubber.

Un autre a répondu: “Oh mon dieu, elle est dans un état choquant”, tandis qu’un troisième a demandé si le Premier ministre d’un autre pays se comporterait de la sorte.

The Sun Online a approché le bureau de Sanna Marin pour un commentaire.

Cette vidéo vient après des images – qui auraient été filmées plus tôt dans la même nuit, ont montré Marin avec une foule de célébrités finlandaises dansant, chantant et buvant avec des copains dans un appartement.

À un moment donné, quelqu’un hors caméra fait référence au «gang de la poudre», considéré comme faisant allusion à la cocaïne, bien que Marin ait vigoureusement nié avoir consommé de la drogue lors de la fête.

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont déclaré que le fêtard faisait plus probablement référence à une boisson alcoolisée finlandaise populaire qui ressemble en finnois au “gang de la poudre”.

Elle a défendu son comportement et insiste sur le fait qu’elle n’a rien à cacher, ajoutant qu’elle “en veut” au fait que des images d’elle dans un “espace privé” aient été divulguées.

“Je suis déçue que cela soit devenu public”, a-t-elle déclaré à la presse. “J’ai passé la soirée avec des amis. J’ai fait la fête, assez sauvage, oui. J’ai dansé et chanté.”

Elle a ajouté: “Je n’ai pas consommé de drogue moi-même, ni rien d’autre que de l’alcool.

“J’ai dansé, chanté et fait la fête et fait des choses parfaitement légales. Je n’ai pas non plus été dans une situation où je saurais que d’autres le font de cette façon.”

Cela vient après qu’elle a été forcée de nier avoir pris de la drogue à la suite d’une vidéo précédente

Le politicien a fait la fête dans un appartement avec des célébrités, dont des popstars finlandaises

Marin a défendu son comportement et dit qu’elle n’a rien fait d’illégal Crédit : Reuters

Marin avec son mari Markus Räikkönen le jour de leur mariage en 2020 Crédit : AP

Selon des informations, Marin a déclaré que les vidéos avaient été tournées il y a quelques semaines et que la soirée avait été passée dans deux appartements séparés, avec une vingtaine de personnes – et que le groupe s’était également rendu dans deux bars.

La politicienne a également déclaré qu’elle était prête à passer un test de dépistage de drogue en réponse aux allégations de ses détracteurs.

Le journal finlandais Iltalehti a rapporté que Marin avait précédemment annulé ses vacances d’août, ce qui signifie qu’elle était censée être de garde 24 heures sur 24 et prendre des décisions importantes la nuit où les vidéos ont été filmées.

Ce n’est pas la première fois que le comportement prétendument sauvage de Marin lui cause des ennuis.

Elle a été forcée de s’excuser l’année dernière d’être allée en boîte à 4 heures du matin alors qu’elle avait été en contact avec un ministre qui avait été testé positif au Covid.

Marin a assisté au dîner et aux boissons quelques heures seulement après avoir été en contact avec son ministre des Affaires étrangères infecté, affirmant qu’on lui avait dit qu’elle n’avait pas à s’isoler car elle était complètement vaccinée.

Cependant, elle a déclaré plus tard qu’elle avait raté un SMS lui conseillant de s’isoler parce qu’elle n’avait pas son téléphone gouvernemental sur elle à l’époque – une décision que ses détracteurs ont qualifiée de “négligente”.

En octobre 2020, un an après avoir été élue Premier ministre, elle est apparue dans une interview pour le magazine lifestyle Trendi portant un blazer sans rien en dessous.

Cependant, ses partisans affirment qu’elle est diffamée en raison de sa position anti-russe, dans une tentative de Poutine de saper son voisin occidental.

La Finlande – qui partage une frontière terrestre de 1 340 km avec la Russie – est en train de rejoindre l’OTAN, une décision qui a exaspéré Moscou.

Le journal allemand Bild, dans un article qualifiant Marin de « politicienne la plus cool du monde », a écrit : « Elle est la politicienne la plus importante de son pays, elle doit la mener à travers l’une des crises les plus dangereuses de son temps à cause de l’activité guerrière de son voisin la Russie – et trouve encore le temps de faire la fête.

“Décontracté, moderne et confiant – c’est ainsi que la politique peut fonctionner. Marin représente la” génération cool “, que Poutine n’aime définitivement pas.”