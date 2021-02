Une religieuse française, sœur André, qui est la personne la plus âgée d’Europe, aura 117 ans le 11 février, quelques jours à peine après avoir battu le COVID-19.

Née sous le nom de Lucile Randon le 11 février 1904, elle prend le nom de sœur André en 1944 lorsqu’elle rejoint un ordre caritatif catholique. Elle avait été testée positive pour le coronavirus le 16 janvier mais n’a développé aucun symptôme. Selon BBC, elle a dit aux médias qu’elle n’avait même pas réalisé qu’elle l’avait. Cependant, la supercentenaire s’est isolée des autres résidents de sa maison de retraite à Toulon dans le sud de la France.

Courrier quotidien britannique signalé que lorsqu’on lui a demandé par les médias locaux si elle avait peur d’avoir le COVID, la nonne a dit qu’elle n’avait pas peur de mourir et qu’elle était heureuse d’être avec eux, mais elle souhaitait être ailleurs rejointe par son frère, son grand-père et sa grand-mère.

Andre est considéré comme la deuxième personne vivante la plus âgée du monde, selon la liste des classements mondiaux des supercentenaires du Gerontology Research Group (GRG). La religieuse, maintenant aveugle et en fauteuil roulant, est une personne pleine d’entrain qui a hâte de célébrer son 117e anniversaire mais avec un groupe de résidents plus petit que d’habitude en raison du risque d’infection à coronavirus.

Porte-parole de la maison de retraite Sainte Catherine Labouré, David Tavella lors d’un entretien avec Daily Mail a déclaré qu’elle allait très bien et qu’elle avait eu de la chance. Il a également ajouté qu’elle ne montrait aucune peur de la maladie et qu’elle était également préoccupée par les autres résidents. Il a partagé que tout en étant infectée, elle n’était pas préoccupée par sa santé mais par ses habitudes et lui a demandé si son heure de repas ou ses horaires de coucher changeraient.

Il a déclaré que maintenant qu’elle est guérie, Sœur est très calme et attend avec impatience son anniversaire jeudi.

La personne vivante la plus âgée du monde est une femme nommée Kane Tanaka du Japon, qui a eu 118 ans le 2 janvier 2021. Il est intéressant de noter que les 20 personnes les plus âgées du monde dans la liste du classement mondial des supercentenaires du Gerontology Research Group (GRG) sont toutes des femmes.