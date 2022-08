La plus récente pièce canadienne rend hommage à Oscar Peterson

Le pianiste et musicien de jazz montréalais Oscar Peterson est honoré d’une pièce commémorative, émise aujourd’hui.

Peterson, décédé en 2007, était l’un des musiciens les plus décorés du Canada et on se souvient de lui comme l’un des plus grands pianistes de jazz de tous les temps.

La Monnaie royale canadienne émet la pièce de circulation commémorative de 1 $ pour honorer “l’extraordinaire talent et l’héritage musical durable de Peterson”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Toute la ville va enfin se rendre compte que oui, nous avions le plus grand pianiste du monde, vivant ici, dans ce pays. Et je suis tellement très très fier qu’il ait été mon ami”, a déclaré Oliver Jones, un collaborateur et ami proche. .

Élevé dans le quartier Saint-Henri de Montréal, Peterson a fait ses débuts en jouant pour les communautés majoritairement immigrantes et noires du côté sud de la ville. Bien que Peterson ait acquis une renommée internationale en l’espace de quelques années, il a toujours maintenu un lien avec les talents locaux et l’art canadien.

Une pièce de circulation de 1 $ commémorant la légende du jazz Oscar Peterson est lancée aujourd’hui. Il a été conçu par Valentine De Landro. (Monnaie royale canadienne)

La pièce représente Peterson jouant du piano et des notes de musique correspondant à sa composition de 1962 Hymne à la Liberté, qui est devenu un hymne pour le mouvement des droits civiques dans les années 1960.

Accomplissement au-delà de la croyance

Jones dit que mettre une image de Peterson sur une pièce va au-delà de ce que les deux s’imaginaient.

“Nos pères ne croiraient jamais ce que nous avons accompli. Et quel sentiment merveilleux de le voir honoré comme ça.” dit Jones.

Oliver Jones était un ami proche et un collaborateur musical de Peterson. (Antoni Nerestant/CBC)

Peterson est décédé en 2007 après une carrière de plus de 60 ans. On se souvient de lui comme d’un génie technique du jazz, méritant sa place parmi les plus grands.

“En tant que musicien, je ne pense pas que nous aurons jamais une autre personne qui a l’impact de jouer, qui représente tout un pays. Lorsque nous parlons d’Oscar Peterson, nous parlons du plus grand pianiste de jazz du monde”, dit Jones.

Reconnaître l’héritage de Peterson

La Monnaie royale canadienne affirme que cette commémoration signifie célébrer une histoire plus complète du Canada.

“Notre première intention était vraiment de célébrer le formidable héritage musical et culturel d’Oscar Peterson. Mais c’est un ajout bienvenu que nous célébrions une formidable histoire de réalisations de la communauté noire du Canada.” a déclaré Alex Reeves, porte-parole de la Monnaie.

REGARDER | Les humbles débuts d’Oscar Peterson et comment il est devenu célèbre :

En 2020, une pétition pour renommer Lionel-Groulx après Peterson avait plus de 25 000 signatures. En 2021, la ville a annoncé qu’elle créerait une place publique portant le nom du musicien dans le cadre de sa rénovation de l’avenue McGill College.

La pièce pousse la commémoration de Peterson un peu plus loin en déclarant son importance sur la scène nationale, faisant de lui à la fois le premier Canadien noir et le premier artiste interprète sur une pièce de circulation.

“Oscar Peterson est l’un des Canadiens”, a déclaré Reeves, “son héritage se perpétue et transcende les générations.”

La pièce commencera à circuler lundi prochain, le 15 août, ce qui aurait été le 97e anniversaire de Peterson.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.