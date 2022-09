Une université juive orthodoxe de New York est la dernière à se joindre à la guerre lorsque la foi religieuse prévoit une exemption aux lois anti-discrimination – en particulier lorsque ces lois profitent aux personnes LGBTQ.

Vendredi, la juge Sonia Sotomayor a rendu une ordonnance brève et inexpliquée, qui permet temporairement à l’Université Yeshiva de refuser de reconnaître un groupe d’étudiants LGBTQ.

Bien que l’ordonnance de Sotomayor ait probablement été émise pour donner à la Cour plus de temps pour examiner l’affaire, connue sous le nom de Université Yeshiva contre YU Pride Alliance – l’université affirme que son processus de reconnaissance des clubs étudiants se termine lundi et qu’elle serait obligée de reconnaître le groupe LGBTQ si la Cour n’agissait pas avant cette date – cela préfigure presque certainement la manière dont la Cour plénière tranchera cette affaire. Même si Sotomayor ne se range finalement pas du côté de l’université, Les républicains nommés contrôlent six des neuf sièges de la Cour et ils ont fait preuve d’une sollicitude extraordinaire envers les plaideurs religieux conservateurs.

Cela dit, cette affaire présente des questions inhabituellement difficiles du premier amendement. Le groupe d’étudiants au cœur de cette affaire veut que l’université le reconnaisse comme un groupe de campus officiel – un statut qui, se plaint l’université, l’obligerait à « approuver » les vues du groupe.

Si la Pride Alliance cherchait simplement à accéder aux salles de réunion ou à d’autres installations de la Yeshiva University, elle aurait alors un dossier plus solide en vertu de la loi en vigueur. Mais le campus Pride Alliance cherche plus. Ils recherchent l’imprimatur de l’université juive orthodoxe en tant que «Université Yeshiva Alliance des fiertés. Et c’est probablement plus que ce que le groupe étudiant peut exiger d’une institution religieuse. L’Université Yeshiva soulève un argument solide selon lequel l’obliger à prêter son nom à un groupe d’étudiants LGBTQ, même si un tribunal d’État a déterminé que la loi anti-discrimination de New York l’oblige à le faire, porte atteinte à son droit de prendre des « décisions de gestion internes » concernant sa propre interprétation de la foi juive.

Une question ouverte est de savoir si la Cour limitera sa décision à des différends similaires entre des universités religieuses et des groupes de campus, ou si elle rendra une victoire plus large aux conservateurs religieux. En d’autres termes, cette Cour prendra-t-elle cette affaire, dans laquelle une organisation religieuse conservatrice soulève une revendication légale assez forte, et l’utilisera-t-elle pour faire des coupes plus profondes que nécessaire dans les efforts de lutte contre la discrimination sur le campus ?

Ce que dit la loi actuelle sur la discrimination sur le campus

La Université Yeshiva l’affaire se situe à l’intersection de deux lignes distinctes de précédents juridiques. L’un soutient que le gouvernement dispose d’un pouvoir assez large pour cibler la discrimination sur les campus. L’autre donne aux institutions religieuses une autorité considérable sur les questions concernant leurs propres enseignements religieux.

En vertu de la décision de la Cour suprême dans Université Bob Jones c.États-Unis (1983), le gouvernement peut refuser de subventionner les universités qui pratiquent la discrimination raciale. Et sous Christian Legal Society c.Martinez (2010), une université (même une université publique liée par le premier amendement) peut interdire aux groupes de campus de discriminer les étudiants qui souhaitent devenir membres. Ces décisions ne doivent pas être remises en cause par une décision en faveur de la Yeshiva University.

Dans Bob Jones, la Cour a estimé que l’IRS pouvait refuser le statut d’exonération fiscale à une université notoirement raciste de Caroline du Sud. « Le gouvernement a un intérêt fondamental et primordial à éradiquer la discrimination raciale dans l’éducation », a expliqué la Cour. Et cet intérêt est suffisamment fort pour justifier de refuser une subvention fiscale à une université religieuse en raison de sa politique interdisant les rencontres interraciales.

Plus récemment, en Société juridique chrétiennela Cour a jugé qu’une université publique peut exiger que les organisations étudiantes qui reçoivent certains avantages de l’université acceptent tous les étudiants qui souhaitent devenir membres, même si l’organisation a une objection religieuse à accepter certains étudiants (en Société juridique chrétienneun club d’étudiants souhaitait exclure les étudiants qui se livraient à des “conduites homosexuelles impénitentes”).

Lus ensemble, ces cas établissent certaines propositions. La première est que le gouvernement lui-même peut utiliser ses ressources pour vaincre la discrimination. Il peut refuser des subventions et d’autres avantages à des organisations discriminatoires et empêcher ces organisations d’utiliser le nom et le logo d’une université publique pour promouvoir ses opinions. Les universités peuvent également avoir leurs propres politiques anti-discrimination et peuvent refuser de reconnaître les clubs étudiants qui enfreignent ces politiques.

Pendant ce temps, une deuxième ligne de cas établit que les institutions religieuses ont un contrôle absolu sur certaines questions de gouvernance religieuse interne, même si cette gouvernance religieuse conduit à une discrimination qui serait illégale ailleurs. Comme la Cour l’a reconnu dans Kedroff c. Cathédrale Saint-Nicolas (1952), les organisations religieuses ont le « pouvoir de décider par elles-mêmes, sans ingérence de l’État, des questions de gouvernement de l’Église ainsi que celles de la foi et de la doctrine ».

Lorsque les tribunaux déterminent qu’une question particulière est une « question de gouvernement de l’église », de plus, c’est une décision extraordinairement puissante. La Cour a statué, par exemple, que les lois anti-discrimination ne s’appliquent pas du tout à la manière dont les institutions religieuses sélectionnent leurs « ministres », et il a défini le terme « ministre » au sens large pour inclure non seulement les membres du clergé traditionnel, mais aussi de nombreux enseignants à écoles religieuses. Cela signifie qu’une institution religieuse pourrait licencier un prédicateur – et potentiellement un professeur de mathématiques – parce qu’elle s’oppose à la couleur de peau de cet employé.

L’argument juridique le plus fort de l’Université Yeshiva est que sa décision de reconnaître ou non un groupe LGBTQ sur le campus est le genre de question de gouvernance interne au sein d’une foi qui échappe à la réglementation gouvernementale.

Supposons, par exemple, qu’un différend surgisse au sein d’une synagogue juive pour savoir si les fidèles doivent afficher une orange sur le plateau traditionnel du Seder qui est une pièce maîtresse des célébrations de la Pâque (de nombreux Juifs modernes placent une orange sur le plateau du Seder comme une expression de sympathie avec le féminisme ou les droits LGBTQ, mais il s’agit d’une pratique relativement nouvelle). La question de savoir si une orange appartient au plateau du Seder est une question assez classique de la foi ou de la doctrine juive. Et ainsi, sous Kédroffle gouvernement ne devrait pas chercher à résoudre cette question dans un sens ou dans l’autre.

Yeshiva soutient que la question de savoir si elle doit reconnaître une organisation étudiante LGBTQ est également une question de foi ou de doctrine religieuse, et ils défendent assez bien cette position dans leur mémoire. De manière significative, la Pride Alliance ne cherche pas simplement à accéder aux espaces de réunion du campus. Il cherche à utiliser le nom de l’université et à se proclamer Yeshiva University Pride Alliance. Cela suggérerait que l’université approuve, ou du moins tolère, les vues de la Pride Alliance.

Mais l’université affirme que les opinions de la Pride Alliance sont “incompatibles avec ses valeurs de la Torah” – c’est-à-dire incompatibles avec la compréhension de la Yeshiva de ce que la foi juive enseigne. Ainsi, ils soulèvent un argument fort sous Kédroff. Une loi d’État, même une loi anti-discrimination d’État, peut ne pas définir les limites de ce qu’une religion particulière est autorisée à enseigner.

La Cour suprême pourrait aller bien plus loin que nécessaire pour statuer en faveur de Yeshiva

Comme indiqué ci-dessus, des cas comme Bob Jones et Société juridique chrétienne donner au gouvernement et aux universités individuelles une grande autorité pour lutter contre la discrimination. Mais la Cour suprême actuelle est très soucieuse des revendications avancées par les conservateurs religieux. Il y a donc un risque que cette Cour utilise la Yeshiva Université cas comme excuse pour donner à la droite religieuse une victoire plus large que des cas comme Kédroff exiger.

En juin, par exemple, la Cour a jugé dans Carson c.Makin que l’État du Maine doit payer pour l’éducation dans les écoles primaires et secondaires religieuses – y compris dans les écoles ayant des opinions anti-LGBTQ – tant qu’il gère un programme de bons de scolarité qui finance l’enseignement privé non religieux. Carson s’est appuyé sur la proposition extraordinaire que la neutralité du gouvernement envers la religion peut elle-même être une «discrimination contre la religion».

Puis, quelques jours après sa transmission Carsonla Cour a rendu une décision en Kennedy c.District scolaire de Bremerton dans laquelle il a semblé déformer délibérément les faits de l’affaire afin de les présenter sous un jour plus favorable à la droite religieuse.

De même, moins d’un mois après que la confirmation de la juge Amy Coney Barrett a donné aux personnes nommées par les républicains une supermajorité à la Cour suprême, cette nouvelle majorité a rendu une décision transformatrice en Diocèse catholique romain de Brooklyn c.Cuomo (2020), sapant trois décennies de précédents selon lesquels les organisations religieuses doivent généralement suivre les mêmes lois que tout le monde.

En d’autres termes, la Cour semble désireuse d’agir rapidement et de casser une grande partie de sa jurisprudence religieuse de longue date, et de le faire de manière à donner des victoires historiques à la droite religieuse. Il n’y a donc aucune garantie que cette Cour n’utilisera pas la Université Yeshiva cas pour saper les précédents passés protégeant contre la discrimination sur le campus.

Mais un tel dénouement n’est pas nécessaire pour que Yeshiva l’emporte dans son procès. En vertu du droit en vigueur, tel qu’établi par des affaires comme Kédroffl’université a une forte revendication juridique.