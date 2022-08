La plus longue moustache à la plus grande collection de dentifrice, 5 records du monde les plus étranges

Chaque année, beaucoup se taillent une place dans le célèbre livre des records. De la plus longue moustache et la plus grande pépite de poulet du monde à la collection de dentifrice, voici quelques-uns des records du monde les plus étranges que vous serez étonné de connaître :

Jamie “peut diriger” Keeton

Un homme américain qui se qualifie de “mutant de la vie réelle” a battu le record du monde du plus grand nombre de canettes de boisson placées sur la tête à l’aide d’une aspiration d’air en équilibrant un total de 10 canettes sur sa tête pendant au moins cinq secondes.

Le Dr Val Kolpakov possède la plus grande collection de dentifrice au monde

Un dentiste, le Dr Val Kolpakov, qui vit en Géorgie, a établi le record en 2012 d’avoir une collection de dentifrice de différents pays. Au moment où ce record a été enregistré au nom de Kolpakov, il avait 2 037 types de dentifrice du monde entier, qui sont passés à plus de 3 000 en 2020. Sa collection comprenait des dentifrices de pays comme la Russie, la Chine, la Corée, le Japon et Inde.

Ram Singh a établi le record du monde de la plus longue moustache.

Ram Singh Chauhan de Jaipur a mis plus de 37 ans pour faire pousser la plus longue moustache. Et, au cas où vous vous poseriez la question, sa moustache mesure 14 pieds de long au total. En 2010, les poils du visage de Ram Singh Chauhan ont été mesurés à Rome, en Italie, dans l’émission de télévision italienne Lo Show Dei.

Jane Goodall : étude sur les primates sauvages la plus longue

En 2020, la primatologue britannique et championne de la conservation, le Dr Jane Goodall, a attribué à son nom une étape importante de la plus longue étude de terrain sur les primates alors qu’elle marquait 60 ans depuis son arrivée en Tanzanie pour étudier les chimpanzés à l’état sauvage.

Otto le bouledogue détient le record du plus long trajet en tunnel humain

En 2015, le bouledogue anglais de trois ans a établi un record du monde Guinness pour la plus longue traversée d’un tunnel humain à Lima, au Pérou. Le chien qui faisait du skate s’est frayé un chemin à travers un tunnel humain composé de 30 paires de pattes et chaque patte était écartée d’un mètre l’une de l’autre.

