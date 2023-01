La plus longue montagne russe d’Europe est sur le point de disparaître pour de bon – visitez-la avant qu’il ne soit trop tard

Une montagne russe BRUTAL qui était autrefois la plus longue du monde est sur le point d’être démolie.

L’Ultimate à Lightwater Valley dans le North Yorkshire est la plus longue montagne russe d’Europe, à 2,268 km.

Après trente ans de hauts et de bas, l’Ultimate est arrivé au bout de son parcours Crédit : Lightwater Valley

Construit par British Rail, il emmenait les visiteurs en sept minutes à travers les bois locaux.

Les montagnes russes très appréciées étaient les plus longues du monde lors de leur ouverture en 1991, avant d’être dépassées par le Steel Dragon de 2,479 km à Nagoya, au Japon, rapporte Metro.

Les cerfs des bois étaient parfois connus pour sauter devant les voitures de montagnes russes en chute libre.

En 2014, un cerf a été décapité par le trajet, laissant les passagers trempés de sang.

Hors service depuis 2019, l’Ultimate est désormais arrivé au bout de son parcours.

Ses propriétaires ont jugé que les réparations nécessaires pour le rendre sécuritaire étaient trop coûteuses.

Maintenant, ils se demandent s’il faut mettre en vente les pièces démontées des montagnes russes.

Ses trains bleus, ses voies en acier et ses chevalets en séquoia pourraient tous être mis aux enchères, donnés à des œuvres caritatives ou envoyés à la casse.

Un porte-parole de Lightwater Valley a déclaré: “Nous n’avons pas de plans immédiats concernant les parties du trajet.

“Les travaux commencent cet hiver pour le démantèlement du sous-verre, si des pièces deviennent disponibles pour un don ou un achat, elles seront communiquées par les canaux officiels du parc.”

Les fanatiques des parcs à thème et les habitants du North Yorkshire ont été dévastés par la nouvelle.

Stewart a déclaré: “J’ai roulé de nombreuses fois avec des amis et de la famille.

“Quand notre fils a finalement été assez grand pour y aller, il était tellement excité. Ça me manque déjà.”

Adz a déclaré: “Nous savions que cela allait arriver, mais cela ne le rend pas moins dit.

“Mais mes genoux seront reconnaissants de ne pas revivre cette expérience.”

Matt a déclaré: “C’est une bonne nouvelle pour les fans de Blackpool, je suppose.

“Le Big One sera désormais la plus longue montagne russe du Royaume-Uni.”

Aaron a déclaré: “Pas de bons souvenirs. J’ai eu mal au dos pendant trois mois après l’avoir conduit.”

David a déclaré: “Nous l’avons monté en 2001 et mon souvenir le plus étrange est qu’une vingtaine de soutiens-gorge étaient attachés à la main courante sur la deuxième colline de l’ascenseur.”

Anne Ackord, PDG de Brighton Pier Group, propriétaire de Lightwater Valley, a déclaré: “Le manège est hors service depuis quelques années maintenant et le processus d’évaluation de la viabilité de sa remise en service a été long.

“Néanmoins, compte tenu à la fois de l’investissement nécessaire pour le mettre à des normes de sécurité acceptables et de la réinvention de Lightwater Valley en tant que parc d’aventure familial, nous avons décidé de fermer définitivement The Ultimate et de le retirer du parc.”