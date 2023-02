La plus longue bataille de la guerre coûte cher au “cœur de l’Ukraine”

KYIV, Ukraine (AP) – Auparavant, les visiteurs parcouraient les bâtiments de la fin du XIXe siècle de Bakhmut, se promenaient dans son parc bordé de roses au bord du lac et se délectaient des vins mousseux produits dans des grottes souterraines historiques. Cette ville de mines de sel et de gypse située à environ 100 kilomètres (60 miles) de la frontière russe était autrefois une destination touristique populaire dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. La plus longue bataille de la guerre en Ukraine a transformé Bakhmut en une ville fantôme. Malgré les bombardements, les bombardements et les tentatives d’encercler la ville pendant six mois, les forces russes ne l’ont pas conquise. Mais leurs tactiques de la terre brûlée ont rendu impossible pour les civils d’avoir un semblant de vie là-bas. « C’est l’enfer sur terre en ce moment ; Je ne trouve pas assez de mots pour le décrire », a déclaré le soldat ukrainien Petro Voloschenko, dont l’indicatif d’appel militaire est Stone, sa voix s’élevant avec émotion et ressentiment. Voloschenko, originaire de Kyiv, est arrivé dans la région en août lorsque l’assaut russe a commencé et y a depuis célébré son anniversaire, Noël et le Nouvel An. L’homme de 44 ans a vu la ville se transformer peu à peu en ruines, un désert de bâtiments endommagés. La plupart des maisons sont écrasées, sans toits, plafonds, fenêtres ou portes, ce qui les rend inhabitables, a-t-il dit. Sur une population d’avant-guerre de 80 000, il reste quelques milliers d’habitants. Ils voient rarement la lumière du jour car ils passent la plupart de leur temps dans des sous-sols à l’abri des combats féroces autour et au-dessus d’eux. La ville frissonne constamment au son étouffé des explosions, au sifflement des mortiers et au son constant de l’artillerie. Partout est une cible potentielle. La détérioration a commencé au cours de l’été après que la Russie a pris la dernière grande ville de la province voisine de Lougansk. Il a ensuite versé des troupes et du matériel pour capturer Bakhmut, et l’Ukraine a fait de même pour le défendre. Pour la Russie, la ville était un tremplin vers son objectif de s’emparer du territoire ukrainien restant à Donetsk. Depuis des tranchées à l’extérieur de la ville, les deux parties ont creusé ce qui s’est transformé en une impasse épuisante alors que l’Ukraine récupérait des territoires au nord et au sud et que les frappes aériennes russes à travers le pays visaient des centrales électriques et d’autres infrastructures. Les mois de bataille épuisèrent les deux armées. À l’automne, la Russie a changé de tactique et a envoyé des fantassins au lieu de sonder la ligne de front principalement avec de l’artillerie, selon Voloschenko. Mykola Bielieskov, chercheur à l’Institut national d’études stratégiques d’Ukraine, a déclaré que les Russes les moins entraînés sont les premiers à forcer les Ukrainiens à ouvrir le feu et à exposer les forces et les faiblesses de leur défense. Des unités plus entraînées ou des mercenaires du groupe Wagner, une société militaire russe privée dirigée par un millionnaire voyou et connue pour sa brutalité, constituent l’arrière-garde, a déclaré Bielieskov. L’Institut pour l’étude de la guerre a récemment rapporté que les forces de Wagner ont soutenu plus plus de 4 100 morts et 10 000 blessés, dont plus de 1 000 tués entre fin novembre et début décembre près de Bakhmut. Les chiffres sont impossibles à vérifier. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, dans son récent discours, a qualifié la situation à Bakhmut de “très difficile”. « Ce sont des assauts russes constants. Tentatives constantes de percer nos défenses », a-t-il déclaré, Bielieskov a déclaré que l’Ukraine compense son manque d’équipement lourd avec des personnes prêtes à tenir jusqu’au bout. “Légèrement armés, sans soutien d’artillerie suffisant, qu’ils ne peuvent pas toujours fournir, ils résistent et repoussent les attaques aussi longtemps que possible”, a-t-il déclaré. Le résultat est que la bataille aurait produit d’horribles pertes de troupes à la fois pour l’Ukraine et la Russie. On ne sait pas à quel point le nombre de victimes est meurtrier : aucune des deux parties ne dit : “La main-d’œuvre est moins un problème russe et, à certains égards, plus un problème ukrainien, non seulement parce que les victimes sont douloureuses, mais elles sont souvent… Les meilleures troupes de l’Ukraine », a déclaré Lawrence Freedman, professeur émérite d’études sur la guerre au King’s College de Londres. combattants ukrainiens déterminés ont résisté aux côtés des civils – Bakhmut a pris une importance presque mythique pour ses défenseurs. “Bakhmut est déjà devenu un symbole de l’invincibilité ukrainienne”, a déclaré Voloschenko. “Bakhmut est le cœur de l’Ukraine, et l’avenir la paix des villes qui ne sont plus sous occupation dépend du rythme auquel elle bat. Pour prendre la moitié restante, les forces russes n’ont d’autre choix que de passer par Bakhmut, qui offre la seule approche vers les grandes villes tenues par l’Ukraine depuis que les troupes ukrainiennes ont repris Izium dans la province de Kharkiv en septembre, selon Bielieskov. “Sans prise de ces villes, l’armée russe ne pourra pas accomplir la tâche politique qui lui a été confiée”, a déclaré Bielieskov. où les gens visiteraient, travailleraient ou aimeraient. Ce mois-ci, les Russes se sont emparés de la ville de Soledar, située à moins de 20 kilomètres (environ 12 miles) de là, mais leur avance est très lente, selon des analystes militaires. « Ce sont des rythmes d’avancement qui ne permettent pas de parler d’actions offensives sérieuses. C’est une poussée lente à un prix très élevé », a déclaré Bielieskov. Le long de la ligne de front du côté ukrainien, des unités médicales d’urgence fournissent des soins d’urgence aux blessés du champ de bataille. De 50 à 170 soldats ukrainiens blessés traversent quotidiennement un seul des nombreux points de stabilisation le long de la ligne de front de Donetsk, selon Tetiana Ivanchenko, qui s’est portée volontaire dans l’est de l’Ukraine depuis le début d’un conflit séparatiste soutenu par la Russie en 2014. Après ses revers en Kharkiv et la province de Kherson au sud, le Kremlin est avide de succès, même s’il ne fait que s’emparer d’une ville ou deux qui ont été réduites en décombres. Freedman, professeur émérite au King’s College de Londres, a déclaré que la perte de Bakhmut serait un coup dur pour l’Ukraine et offrirait des avantages tactiques aux forces russes, mais ne serait pas décisive pour l’issue de la guerre. Il y aurait eu plus de valeur pour la Russie si elle avait pu capturer un Bakhmut peuplé et intact au début de la guerre, mais maintenant, la capture donnerait simplement à ses forces des options sur la façon de s’emparer davantage de Donetsk, a déclaré Freedman. Un soldat ukrainien de 22 ans qui porte l’indicatif d’appel Desiatyi, ou dixième, a rejoint l’armée le jour où la Russie a déclenché la guerre à grande échelle en Ukraine. Après des mois passés à défendre la région de Bakhmut, perdant de nombreux camarades, il a dit qu’il n’avait aucun regret. « Il ne s’agit pas de comparer le prix et les pertes des deux côtés. Il s’agit du fait que, oui, les Ukrainiens meurent, mais ils meurent à cause d’un objectif précis », a déclaré Desiatyi, qui n’a pas donné son vrai nom pour des raisons de sécurité. « L’Ukraine n’a d’autre choix que de défendre chaque centimètre de son territoire. Le pays doit se défendre, surtout maintenant, avec tant de zèle, de fermeté et de désespoir. C’est ce qui nous aidera à libérer nos territoires occupés à l’avenir.