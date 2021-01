Le rapport a également révélé que, alors qu’elle se rendait à l’hôpital dans une ambulance, la fillette de huit ans a demandé à un ambulancier: « Vais-je mourir? ».

Saffie-Rose a été déclarée morte à l’hôpital à 23 h 40, plus d’une heure après l’attaque.

Ses parents, qui croyaient auparavant que leur fille avait été assommée par la bombe, ont déclaré qu’ils savaient maintenant qu’elle «avait saigné à mort».

«Elle aurait pu être sauvée», a déclaré son père, Andrew Roussos, à la BBC.

Il a ajouté: «Des personnes médicalement formées étaient avec elle. Et elle demandait de l’aide. Elle savait ce qui se passait.

« Les enfants de huit ans ne posent pas ces questions. Peu importe à quel point ils sont blessés, ils veulent leur mère. Ils veulent être traités, ils veulent ne pas avoir de douleur. Ne pas avoir l’esprit sain de demander l’ambulancier si elle va mourir.

« Comment vivons-nous avec ces informations? Comment pouvons-nous continuer à respirer avec ces informations?

«Je ne peux pas regarder la photo de Saffie. Depuis que j’ai lu ce rapport, je ne peux pas la regarder.

Le rapport a révélé que l’équipe d’ambulance n’a pas utilisé de garrots ou d’attelles sur les blessures de Saffie-Rose, et l’équipe médicale non plus lorsqu’elle est arrivée à A&E.

M. Roussos a déclaré: « Nos experts médicaux ont suggéré qu’il y avait des procédures que Saffie aurait pu subir et elle ne l’a pas fait. Elle perdait autant de sang. Et il n’y avait pas de procédure réussie en place pour faire entrer ce sang dans Saffie – même dans A&E. Pourquoi? «

En septembre de l’année dernière, l’enquête publique a appris que Saffie-Rose était «peu susceptible de survivre de ses blessures», selon des experts en ondes de choc. Mais dans un rapport ultérieur de mars 2020, ils ont conclu que ses blessures étaient «insurmontables avec le traitement médical avancé actuel».

Lundi, Paul Greaney QC, l’avocat de l’enquête, a déclaré: «Sur la base des éléments depuis notre déclaration liminaire, la survie est un problème dans le cas de Saffie.

L’enquête a déjà entendu parler des erreurs commises par les services d’urgence la nuit de l’attaque, notamment un retard de réponse et un manque d’équipement approprié.

Il n’y avait que trois ambulanciers paramédicaux sur les lieux de l’explosion pour s’occuper des 260 blessés toute la nuit, et le premier n’est arrivé que 19 minutes après l’explosion de la bombe. Pendant ce temps, les pompiers ne sont pas arrivés plus de deux heures après le bombardement.

Les familles des victimes ont déjà entendu des enregistrements radio de la police de la nuit, où un policier a demandé: «Où sont nos ambulances, s’il vous plaît?», 24 minutes après l’explosion de la bombe, ce à quoi le contrôleur a répondu: «Nous ne savons pas. Nous les appelons à nouveau ».

Lorsque les blessés ont finalement été transportés hors de l’arène, beaucoup ont été déplacés sur des civières de fortune en carton et des barrières de contrôle des foules.