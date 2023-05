Urvashi Rautela a récemment assisté à la projection de Club Zero lors du 76e Festival de Cannes. L’actrice a opté pour une robe verte à plumes et son look a une nouvelle fois retenu l’attention des internautes.

Mardi, Diet Sabya a posté une photo du look d’Urvashi Rautela du 5e jour de Cannes 2023. L’actrice a été vue portant une plume verte et une robe séquencée. La robe est issue de la collection Couture printemps-été 2023 de Ziad Nakad et l’actrice l’a portée avec un couvre-chef à plumes assorti. Elle a complété son look avec des boucles d’oreilles pendantes et des bagues tendance.





Les internautes ont été divisés après avoir vu le look de l’actrice et l’avoir comparé avec des perroquets et des Pokémon. L’un des commentaires disait: « La plus jeune première femme à s’identifier comme un perroquet à Cannes. » Un autre a écrit : « Mon costume de perroquet de maternelle était meilleur. Un autre a commenté: « Ma mère m’a fait une tenue similaire quand j’étais en 6e année et que je m’étais déguisée en perroquet. » Un autre a écrit : « même Shrek est mieux habillé que ça ». Un autre a commenté, « icchadhari popat ». Un autre a écrit, « soyez gentil avec les pokémons ».

La même robe a été portée par l’actrice russe Victoria Bonya au 76e Festival de Cannes lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement. Diet Sabya a même reposté la photo de l’actrice sur sa story Instagram.

L’actrice a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a été accusée d’avoir « copié » le look d’Aishwarya Rai lorsqu’elle a foulé le tapis rouge à Cannes avec un rouge à lèvres bleu. Bien que certains fans pensaient qu’elle avait réussi le look, d’autres pensaient qu’elle essayait simplement de copier le look d’Aishwarya Rai à Cannes en 2018 où elle portait du rouge à lèvres violet.

Pendant ce temps, Urvashi Rautela est actuellement vu dans la série Web Inspector Avinash qui est diffusée sur Jio Cinema. Dirigée par Neeraj Pathak, la série met également en vedette Randeep Hooda, Soundarya Sharma, Abhimanyu Singh et Rajneesh Duggal dans des rôles clés. L’actrice serait présentée dans le prochain projet de Dharma Productions. L’actrice a également en préparation Black Rose de Mohan Bhardwaj, dont la sortie est prévue pour le 20 décembre.

