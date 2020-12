La plus jeune fille de Steve Jobs, maintenant toute grande, vient de faire ses débuts en tant que mannequin avec la nouvelle campagne publicitaire de Noël de Glossier. Eve Jobs, 22 ans, a figuré dans la nouvelle campagne publicitaire de Glossier, aux côtés de l’actrice d’Euphoria Sydney Sweeney et de la finaliste de RuPaul’s Drag Race, Naomi Smalls.

Eve a posté la photo autoportée de la collection sur Instagram le 5 décembre, où elle peut être vue en train de se détendre dans un bain moussant avec un verre de vin et de bercer le look avec des bijoux en or.

«Un grand merci à @emilyweiss et à tout le monde chez @glossier! Allez voir la collection », lit-on la légende accompagnée de la photo. Emily Weiss est la fondatrice de la marque de beauté Glossier.

Eve est également une équestre à succès et est étudiante à l’Université de Stanford, où sa mère et son père se sont rencontrés pour la première fois. Elle est sur le point d’obtenir son diplôme en 2021. Ses parents s’y sont rencontrés en 1989 lorsque Steve donnait des conférences à la Stanford Graduate School of Business, où Powell étudiait.

La publication avait déjà recueilli plus de 8000 likes sur Instagram. Elle a gagné plus de 1,56 000 abonnés sur Instagram.

Elle met en valeur l’esprit auto-soin du salon de beauté et peut être vue dans un bain moussant, sirotant un verre de vin avec un masque pour les yeux, dans un maquillage minimaliste associé à la gamme de bijoux et de vernis à ongles rouges, tout en appliquant le Glossier lip Gloss.

Sur une autre photo de la collection, on la voit jouer avec le collier à breloques « G » de Glossier tout en se préparant dans sa buanderie. Sur cette photo, ses cheveux sont lâches et elle a un chouchou en satin rose autour de sa taille au cas où elle voudrait les attacher.

La semaine dernière, elle a publié les photos de la campagne et a reçu un énorme soutien dans les commentaires. «Obsédée par ce partenariat», a déclaré Jennifer K. Gates, 24 ans, fille de Bill et Melinda Gates.

Beauté avec cervelle, Eve a été classée cinquième meilleure cavalière de concours de moins de 25 ans, en compétition contre Mary-Kate Olsen, Jessica Springsteen et Georgina Bloomberg dans la Classique des Hamptons.

Avec le coup d’envoi de sa nouvelle carrière, elle est en passe de devenir une influenceuse beauté, car elle est naturelle devant la caméra. Après le décès de Steve Jobs en 2011, la majeure partie de son héritage est revenue à sa femme. Powell-Jobs a une valeur nette combinée de 35,4 milliards de dollars, a déclaré Le New York Times.

Le couple avait Reed, 29 ans (leur fils), Erin, 25 ans (leur fille aînée), suivies par Eve, 22 ans. Jobs avait également une fille aînée, Lisa Brennan, issue de sa précédente relation. La majeure partie de sa fortune provenait de sa part de The Walt Disney Co. et pas d’Apple.