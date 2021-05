La plus jeune DJ de Dubaï se fraye un chemin vers la gloire dans un concours mondial

«J’ai regardé mon père pendant qu’il pratiquait le DJing et je l’ai vu et je me suis dit: ‘Wow, est-ce qu’il fait de la magie ou quelque chose? C’est un vrai magicien, mon frère! », A déclaré Michelle à l’Associated Press plus tôt cette semaine, bouillonnant d’enthousiasme. «Quand j’ai eu 5 ans le jour de mon anniversaire, je lui ai dit: ‘Papa, je veux être un DJ de renommée mondiale. Je vais commencer à m’entraîner. »