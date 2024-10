La plus haute tour de l’Ouest canadien approuvée pour le SkyTrain de Lougheed

La proposition de construire deux ensembles de nouvelles tours de grande hauteur à côté de la station SkyTrain Lougheed Town Centre à Burnaby a reçu le feu vert.

L’approbation finale a été accordée par le conseil municipal de Burnaby fin septembre 2024, offrant au promoteur local Pinnacle International la possibilité de construire cinq tours sur deux sites distincts à côté du centre de transport en commun où se rencontrent la ligne Millennium et la ligne Expo.

Le plus important de ces sites est le projet « Pinnacle Lougheed », situé au 9850 Austin Road et au 9858-9898 Gatineau Place, qui est un ensemble de terrains de 6,2 acres immédiatement au nord-est de la station SkyTrain et de l’échangeur d’autobus – remplaçant les parkings de surface pour véhicules et l’ancien Bâtiment Sears Outlet Store (actuellement utilisé par Shape Properties pour le centre de vente de copropriétés de la ville de Lougheed).

La première phase du site Pinnacle Lougheed comprend deux tours, dont une tour de 850 pieds de haut et 80 étages qui deviendra le plus haut bâtiment du Canada à l’ouest de Toronto. La deuxième tour de la première phase de Pinnacle Lougheed atteindra 782 pieds et comptera 73 étages, ce qui en fera le deuxième plus haut bâtiment de la région métropolitaine de Vancouver.

Les deux tours auront une hauteur au-dessus du bâtiment le plus haut existant de la région métropolitaine de Vancouver, le Two Gilmore Place, d’une hauteur de 708 pieds, également situé à Burnaby, à côté de la station SkyTrain Gilmore dans le district de Brentwood, et le Living Shangri-La, d’une hauteur de 659 pieds. centre-ville de Vancouver. Ils seront également plus hauts que la tour Sky Park de Concord Pacific, haute de 720 pieds, dans le district Metrotown de Burnaby, dont la construction devrait être achevée en 2025.

Dans l’Ouest canadien, la tour la plus haute dépassera la hauteur de la tour Stantec, haute de 823 pieds, à Edmonton, et de la Brookfield Place East, haute de 810 pieds, à Calgary.

Les deux tours de cette première phase sont physiquement reliées l’une à l’autre, avec des dizaines d’étages de copropriété situés au-dessus d’un podium commun de bureaux et de commerces de 13 étages.

La première phase de Pinnacle Lougheed comptera un total de 1 466 maisons en copropriété de marché en strates, dont 788 unités dans la tour la plus haute et 678 unités dans la deuxième tour la plus haute. La taille des unités est composée de 524 unités d’une chambre, 199 unités de deux chambres et 65 unités de trois chambres pour la tour la plus haute, et de 438 unités d’une chambre, 188 unités de deux chambres et 52 unités de trois chambres pour la seconde. la plus haute tour. Aucun studio n’est prévu.

Il y aura 515 000 pieds carrés d’espace de bureaux et 13 000 pieds carrés d’espace de vente au détail/restaurant au sein du podium situé sous les niveaux résidentiels.

L’année dernière, lors du processus d’examen antérieur du conseil municipal, ce projet a attiré une nouvelle attention non seulement en raison de sa grande hauteur, mais également de son intention d’inclure jusqu’à 14 niveaux souterrains de stationnement pour véhicules. Cependant, l’offre de stationnement de véhicules proposée a depuis été réduite.

Cette première phase aura une superficie totale de près de 1,9 million de pieds carrés, établissant un rapport de densité de surface au sol (FAR) d’une surface au sol 22,3 fois plus grande que la taille du terrain sur lequel il se trouve.

À l’origine, Pinnacle International avait proposé de construire trois tours sur le site de Pinnacle Lougheed, mais en raison de problèmes techniques d’implantation et de propriété foncière, ils envisagent d’en construire quatre. Les deux tours restantes – dont une tour faisant environ la moitié de la hauteur de la tour la plus haute – feront l’objet d’une future demande pour les deuxième et troisième phases de Pinnacle Lougheed.

La première phase approuvée se situe sur une parcelle occupée par l’ancien bâtiment Sears, tandis que les futures parcelles des deuxième et troisième phases se trouvent respectivement immédiatement à l’ouest et au sud. Les phases futures pourraient impliquer une combinaison d’utilisations de copropriétés, d’hôtels et de commerces de détail/restaurants.

Le projet apportera également d’importantes améliorations au domaine public et à l’accessibilité, notamment de meilleures liaisons piétonnières pour atteindre le carrefour de transport en commun.

Quant aux trois tours restantes maintenant approuvées par le conseil municipal, elles sont situées sur le site distinct « Pinnacle Carrigan » de 3,4 acres situé juste à l’ouest de la station Lougheed Town Centre, au 3846 Carrigan Court.

Le gouvernement municipal a accordé au promoteur une exception pour satisfaire à l’exigence de 20 % de logements locatifs inclusifs de Pinnacle Lougheed (en échange de l’importante composante de logements en copropriété du marché des strates) sur un site distinct à proximité, car il serait autrement difficile d’atteindre encore plus de densité sur le principal site de développement.

Par conséquent, le site Pinnacle Carrigan — actuellement occupé par des structures construites en 1970 atteignant jusqu’à sept étages avec un total de 141 logements locatifs — sera réaménagé en trois tours atteignant 33 étages, 25 étages et 23 étages.

Pinnacle Carrigan produira 900 logements, dont 405 logements locatifs inclusifs à des loyers inférieurs au marché, 141 logements locatifs inférieurs au marché pour remplacer les appartements existants construits en 1970 et 354 logements en copropriété. Toutes les maisons locatives seront construites au cours de la première phase de Pinnacle Carrigan.

Les trois tours de Pinnacle Carrigan généreront une densité FAR combinée de 5,0, sans compter les niveaux souterrains contenant près de 800 places de stationnement pour véhicules.

S’ils sont entièrement réalisés, les sites Pinnacle Lougheed et Pinnacle Carrigan généreront plus de 3 700 maisons, y compris les futures deuxième et troisième phases de Pinnacle Lougheed.

JYOM Architecture est le cabinet de conception de Pinnacle Lougheed, tandis que Bingham & Hill Architects dirige les travaux de conception de Pinnacle Carrigan.