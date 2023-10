La plus haute juridiction indienne rejette la demande de légalisation du mariage homosexuel

La plus haute juridiction indienne a refusé mardi de légaliser le mariage homosexuel et a laissé au Parlement le soin de décider, partageant l’avis du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi selon lequel le corps législatif est l’instance appropriée pour statuer sur cette question litigieuse.

L’ordonnance unanime d’un tribunal composé de cinq juges a été une immense déception pour la communauté LGBTQ du pays le plus peuplé du monde, cinq ans après que le tribunal ait levé une interdiction des relations sexuelles homosexuelles datant de l’ère coloniale.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de la part du gouvernement à la décision du tribunal, mais l’administration nationaliste du parti Bharatiya Janata (BJP) de Modi s’est opposée aux requêtes adressées au tribunal sur la question, affirmant que le mariage homosexuel n’est pas « comparable au concept de cellule familiale indienne d’un mariage homosexuel ». mari, une femme et des enfants.

La décision du tribunal fait suite à plus d’une douzaine de requêtes déposées depuis l’année dernière. Le tribunal, dirigé par le juge en chef DY Chandrachud, a entendu les arguments en avril et mai avant de prononcer son verdict mardi.

REGARDER : Certains Indiens LGBTQ quittent leur foyer en raison de la lenteur des progrès en matière de mariage homosexuel : La lenteur des progrès en matière de mariage homosexuel a conduit certains Indiens LGBTQ à quitter leur foyer Vidéo en vedetteSaattvic a déménagé au Canada avec son partenaire en raison du retard des progrès en matière de droits LGBTQ en Inde, mais il n’a pas abandonné la lutte pour légaliser le mariage homosexuel dans son pays d’origine. Il explique pourquoi ne pas autoriser l’égalité du mariage pourrait avoir un coût pour l’Inde.

Chandrachud a déclaré qu’il y avait un certain degré « d’accord et un certain degré de désaccord sur jusqu’où nous devons aller » sur le mariage homosexuel, ajoutant que quatre des cinq juges avaient rédigé des jugements séparés, reflétant la complexité de l’affaire.

« Ce tribunal ne peut pas légiférer. Il ne peut que l’interpréter et lui donner effet », a déclaré Chandrachud, tout en rejetant l’argument du gouvernement selon lequel être gay est « urbain ou élitiste ».

Le tribunal a laissé à un comité proposé par le gouvernement le soin de répondre aux « préoccupations humaines » des couples de même sexe.

Il a déclaré que le panel devrait comprendre des experts possédant des connaissances et une expérience dans la gestion des besoins sociaux, psychologiques et émotionnels des personnes appartenant à la communauté gay.

Le panel devrait également envisager de donner aux couples de même sexe l’accès à des services et à des installations tels que des comptes conjoints dans les banques et les retraites, dont ils sont actuellement interdits.

Un membre de la communauté LGBTQ réagit à New Delhi, en Inde, après la décision du tribunal mardi. (Anushree Fadnavis/Reuters)

Les pétitionnaires en larmes devant le tribunal

Chandrachud et un deuxième juge ont évoqué la reconnaissance des unions ou des unions civiles des couples de même sexe, mais les trois autres juges n’étaient pas d’accord.

« Le mariage est une institution sociale. Le statut matrimonial n’est pas conféré par l’État », a déclaré Ravindra Bhat, l’un des trois autres juges. « L’idée du mariage n’est pas un droit fondamental. »

Des membres de la communauté LGBTQ ont été vus sortir du tribunal en larmes après le verdict, certains se consolant.

« Je ne m’attendais pas à ce que ce soit un très bon jugement, mais c’est bien pire que prévu », a déclaré Uday Raj Anand, qui, avec son partenaire de même sexe, était un pétitionnaire dans cette affaire.

Amrita, membre de la communauté LGBTQ, réagit mardi après le verdict de la Cour suprême de New Delhi, en Inde. (Manish Swarup/Associated Press)

« Ce que je pensais, c’est qu’au moins le tribunal expliquerait clairement sa position, dirait qu’il n’est pas en mesure d’adopter ou de modifier la loi, mais qu’il ordonnerait certainement au gouvernement de le faire », a-t-il déclaré.

« C’est donc un peu choquant de ne pas avoir eu autant de choses. »

Les militants affirment que même si la décision de 2018 supprimant l’interdiction des relations homosexuelles a affirmé leurs droits constitutionnels, il était injuste qu’ils manquent toujours de soutien juridique pour les unions, un droit fondamental dont jouissent les couples mariés hétérosexuels.