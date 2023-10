La plus haute juridiction indienne refuse de légaliser le mariage homosexuel, laissant la décision au Parlement

La Cour suprême indienne a jugé mardi qu’elle n’avait pas le pouvoir de légaliser les mariages homosexuels.affirmant que toute réforme devrait venir du Parlement du pays.

Les cinq juges siégeant n’ont pas été convaincus par les arguments des pétitionnaires selon lesquels la loi indienne spéciale sur le mariage – une loi sur le mariage civil dans laquelle l’État sanctionne le mariage plutôt que la religion – devrait également s’appliquer aux couples de même sexe. Mais le tribunal a déclaré que les couples LGBTQ ont un droit constitutionnel aux avantages dont bénéficient les couples hétérosexuels – y compris le droit à l’adoption – et a ordonné la création d’un comité gouvernemental pour répondre aux autres préoccupations des couples de même sexe, comme les pensions et les cartes de rationnement.

Les militants ont constaté une petite victoire pour les mariages LGBTQ impliquant des personnes transgenres après que le tribunal a statué que ces mariages peuvent être considérés comme hétérosexuels si les deux personnes ne s’identifient pas du même sexe.

Bien qu’il s’agisse d’un petit pas en avant pour les droits LGBTQ, cette décision constitue une victoire pour le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, qui affirmait que le mariage homosexuel est un concept « occidental » et « urbaniste » incompatible avec la société indienne.

Au cours des audiences, le gouvernement indien a invoqué l’annulation de la décision de la Cour suprême des États-Unis. pour étayer leur argument selon lequel le pouvoir judiciaire ne devrait pas interférer avec le législatif. Même si le juge en chef de l’Inde, DY Chandrachud, a reconnu les limites du pouvoir judiciaire, il a rejeté les avocats du gouvernement qui avaient utilisé l’affaire Dobbs, affirmant que l’Inde a longtemps été « démystifié » l’opinion de la Cour suprême des États-Unis selon laquelle les femmes n’ont aucune autonomie sur leur corps. « Nous sommes allés bien au-delà », a déclaré Chandrachud. Mais comme dans l’affaire Dobbs, les arguments des pétitionnaires étaient également centrés sur la droit constitutionnel à la vie privéeen ce qui concerne l’identité de genre en vertu de la loi indienne sur le mariage civil.

La Cour suprême indienne a manifesté son soutien continu à la reconnaissance des personnes transgenres lors des audiences. En 2014, le tribunal a décidé d’établir un troisième sexe neutre, une victoire pour les militants des droits des trans. Ce soutien juridique a été utilisé par les juges pour rejeter les arguments du gouvernement selon lesquels le mariage était la reconnaissance légale de l’union entre un homme et une femme biologiques. « Il ne s’agit pas de savoir quels sont vos organes génitaux », a souligné le juge en chef lors des plaidoiries. «C’est bien plus complexec’est le but. »

Un couple sikh est récemment Mariage LGBTQ a directement contesté certaines des dispositions indiennes sur le mariage. Le couple – une femme et un homme trans –

Leur relation a été célébrée en septembre par un prêtre sikh qui a déclaré plus tard qu’il n’était pas au courant de la transition du marié. Bien que l’instance dirigeante du sikhisme ait condamné le mariage et lancé une enquête sur la cérémonie, les autorités ont déclaré qu’il n’existe jusqu’à présent aucune preuve suggérant que les codes religieux légaux ont été violés. Les forces de l’ordre ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas accuser le couple de crime, mais que le couple n’était pas éligible aux prestations sociales et aux protections juridiques accordées aux couples hétérosexuels.