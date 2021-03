La plus haute juridiction de l’UE déclare que les clubs de fooball espagnols ont reçu une aide d’État illégale

Le plus haut tribunal de l’UE a jugé que les lois fiscales espagnoles profitaient injustement à certains des meilleurs clubs de football du pays.

Un verdict rendu par la Cour européenne de justice a déclaré que le gouvernement avait accordé une aide d’État illégale à quatre de ses principaux clubs, dont le FC Barcelone et le Real Madrid.

La loi espagnole autorise les clubs à payer des impôts en tant que clubs sportifs à but non lucratif, plutôt qu’en tant que sociétés sportives.

En 2016, Bruxelles a sanctionné plusieurs équipes de la Liga pour les allégements fiscaux préférentiels et leur a ordonné de rembourser des millions d’euros aux autorités espagnoles.

La Commission a déclaré que les quatre clubs étaient traités comme des organisations à but non lucratif et avaient payé un taux d’imposition sur les bénéfices inférieur de 5% à celui de leurs rivaux pendant plus de 20 ans sans justification objective.

Il a ajouté que l’argent à récupérer serait limité à 5 millions d’euros par club mais que le montant précis à rembourser devrait être fixé par les autorités espagnoles.

En février 2019, le Tribunal général européen s’est prononcé contre la Commission, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve que les clubs de football tiraient un avantage du paiement des impôts en tant qu’organisations à but non lucratif.

Mais cette décision a maintenant été annulée par la CJCE.

Le FC Barcelone traverse actuellement une période difficile – l’ancien président Josep Bartomeu et d’autres responsables ont été arrêtés lundi pour d’éventuelles irrégularités au cours de son administration.

Les arrestations ont eu lieu moins d’une semaine avant la tenue des élections présidentielles par le club.

Barcelone sort également de sa première saison sans trophée depuis 2007-2008 et a une dette de plus de 1,1 milliard d’euros en grande partie due à la crise des coronavirus.