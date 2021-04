L’enquête a été initialement ordonnée par le juge Luis Roberto Barroso la semaine dernière à la suite d’une demande des législateurs. La décision de mercredi des juges de la Cour suprême signifie qu’un comité spécial du Sénat examinera désormais les actions du gouvernement brésilien lors de l’épidémie de coronavirus dans le pays.

L’enquête va se pencher sur la prise de décision et la distribution des fonds aux États et aux municipalités. Ce sera aux sénateurs de déterminer si l’enquête sera menée en personne ou virtuellement.

Les opposants de Bolsonaro ont sévèrement critiqué sa réponse à Covid-19, le président étant blâmé pour avoir minimisé la gravité de la maladie, ne pas en faire assez pour appliquer les mesures de distanciation sociale et être incapable d’organiser un déploiement efficace du vaccin.

Au cours des dernières semaines, le Brésil a régulièrement signalé l’un des plus hauts taux de décès quotidiens liés aux coronavirus au monde. Avec plus de 13,6 millions de cas confirmés et plus de 385 000 décès à ce jour, le pays ne traîne que les États-Unis en ce qui concerne le nombre de décès dus à Covid-19.

Un autre signe de la détérioration de la situation épidémiologique a été la lettre que le secrétaire à la Santé de Sao Paulo, Jean Gorinchteyn, a adressée mercredi au gouvernement fédéral. Le document, qui a été vu par le journal Folha de Sao Paulo, avertissait que l’État le plus riche et le plus peuplé du Brésil était à court de médicaments clés pour ses patients atteints de coronavirus.

«La situation de l’approvisionnement en médicaments, principalement des inhibiteurs neuromusculaires et des sédatifs, est très grave», Gorinchteyn aurait écrit dans la lettre. «L’effondrement est imminent.» Le responsable a par la suite confirmé l’authenticité de la lettre, disant aux journalistes que « nous [Sao Paulo] besoin du gouvernement fédéral pour nous aider.

Sao Paulo a enregistré 1095 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, a déclaré Gorinchteyn lors d’une conférence de presse mercredi, ajoutant que 11 des 15 régions de l’État avaient plus de 90% des lits dans leurs unités de soins intensifs remplis.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!